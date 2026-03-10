Ο Σωτήρης Παππάς αναλαμβάνει τη θέση του Director of Operational Strategy στην Campeón Gaming

Η Campeón Gaming, η καινοτόμα εταιρεία τεχνολογίας στον χώρο του entertainment και online betting, με χαρά ανακοινώνει την προσθήκη του Σωτήρη Παππά στο δυναμικό της εταιρείας, στη θέση του Director of Operational Strategy. Με αυτή την κίνηση, η Campeón Gaming ενισχύει περαιτέρω την ηγετική της ομάδα, σε μια σημαντική στιγμή για την πορεία της εταιρείας, η οποία συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά τη διεθνή της παρουσία στον τομέα της ψυχαγωγίας και του iGaming.

Με περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, τη βελτιστοποίηση λειτουργικών διαδικασιών και τη στρατηγική ενίσχυση της απόδοσης, ο Σωτήρης Παππάς φέρνει μαζί του στη νέα του θέση τη βαθιά γνώση του κλάδου και την αποδεδειγμένη ικανότητα ευθυγράμμισης των επιχειρησιακών πλαισίων με μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης.

Η επαγγελματική του πορεία χαρακτηρίζεται από ισχυρή ηγεσία, δομημένη στρατηγική σκέψη και προσήλωση στην επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων σε δυναμικά και ταχέως εξελισσόμενα περιβάλλοντα.

Πριν ενταχθεί στην Campeón Gaming, ο Σωτήρης Παππάς κατείχε σημαντικές θέσεις, μεταξύ των οποίων Country Manager στην N1 Partners Group και Affiliate Marketing Manager στη Novibet, όπου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των λειτουργιών και την υλοποίηση πρωτοβουλιών με επίκεντρο την αγορά σε πολλούς επιχειρηματικούς τομείς.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Σωτήρη Παππά στην Campeón Gaming» δήλωσε ο CEO & Co-Founder, Μαρίνος Σιαπάνης. «Η στρατηγική του σκέψη, η άριστη γνώση του κλάδου και οι ηγετικές του ικανότητες στον τομέα των επιχειρησιακών λειτουργιών θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα, καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε και να ενισχύουμε τη διεθνή επιχειρησιακή μας στρατηγική.»

Στον νέο του ρόλο, ο Σωτήρης Παππάς θα επιβλέπει την ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών επιχειρησιακών πλαισίων, θα ενισχύει τη διατμηματική συνεργασία και θα υποστηρίζει την επόμενη φάση βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.