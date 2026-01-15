Ο Roland W. Schacht νέος Business Unit Director της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της διοικητικής του ομάδας, ο Roland W. Schacht ανέλαβε τη θέση του Business Unit Director της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων και θα αναφέρεται στον Αλέξανδρο Σαρακάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνεχή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων εντάσσεται η θυγατρική του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, η Sigma Romania, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της Διεύθυνσης.

Ο Roland W. Schacht διαθέτει μακρά και διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρία στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων και των βιομηχανικών λύσεων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι Mercedes-Benz / Daimler, MAN Truck & Bus και Schmitz Cargobull, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους σε σύνθετα, πολυεθνικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Ο Roland W. Schacht έχει υλοποιήσει στρατηγικά προγράμματα επιχειρησιακής ανάπτυξης, οργανωτικού μετασχηματισμού και βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των οργανισμών στους οποίους δραστηριοποιήθηκε. Η εις βάθος γνώση του της διεθνούς αγοράς επαγγελματικών οχημάτων, σε συνδυασμό με την εμπειρία του στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή σύγχρονων διοικητικών πρακτικών, αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη νέα του θέση.

Αναφερόμενος στη νέα του θέση, ο Roland W. Schacht δήλωσε: «Η ένταξή μου στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη μου προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να συμβάλλω περαιτέρω στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου, αξιοποιώντας την εμπειρία μου σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να ανταποκριθώ σε αυτή τη νέα πρόκληση.»