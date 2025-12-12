O πιο γιορτινός Δεκέμβρης έφτασε στο Vodafone TV

Τα Χριστούγεννα είναι παραδοσιακά η περίοδος των δώρων και το Vodafone TV φέρνει τις καλύτερες σειρές και ταινίες. Από το «Μια Μάχη Μετά την Άλλη» / One Battle After Another σε Α' Προβολή από τις 19/12, όλο το THE IT CROWD σε remastered 4K εκδοχή στα τέλη του μήνα, το ΠΟΛΙΚΟ ΕΞΠΡΕΣ που σας περιμένει να επιβιβαστείτε από τις 19/12, και ο δεύτερος κύκλος του θεοπάλαβου IT'S FLORIDA, MAN. Όλα αυτά, μαζί με ένα χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα, αποκλειστικά στο Vodafone TV.

«THE IT CROWD»

Διαθέσιμοι όλοι οι κύκλοι σε 4Κ remastered version αποκλειστικά στις 29/12

Γνωστό και κατοχυρωμένο ως το πιο αστείο βρετανικό sitcom, μέσα σε μόλις 25 επεισόδια καταφέρνει να ακτινογραφήσει την (εργασιακή) ζωή του Ρόι, του Μος και της Τζεν στο ΙΤ τμήμα μιας εταιρείας. Κι αν σας ακούγεται ξένο όλο αυτό, πλανάστε. Το THE IT CROWD έφτασε αποκλειστικά στο Vodafone TV για να ορίσει εκ νέου και για πάντα την έννοια του σωστού sitcom, με το απόλυτο αγγλικό φλέγμα και την πιο nerd διάθεση για το πιο απολαυστικό binge-watching που ζήσατε ποτέ και χρειαζόσασταν αλλά δεν το ξέρατε.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΒΟ ΜΑΧ ΚΑΙ ΤΗΝ WARNER

«ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ / ONE BATTLE AFTER ANOTHER»

Διαθέσιμο αποκλειστικά σε Α’ Προβολή στις 19/12

Όταν ο εχθρός τους εμφανίζεται μετά από 15 χρόνια, μια πρώην ομάδα επαναστατών ενώνεται για να τον νικήσει. Το ONE BATTLE AFTER ANOTHER, η νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον Σον Πεν και τον Μπενίσιο Ντελ Τόρο, που γονάτισε το παγκόσμιο box office και αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, βάζει πλώρη για τα φετινά Όσκαρ, ενώ πρόσφατα καρπώθηκε 9 υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες.

«IT’S FLORIDA, MAN.»

Διαθέσιμος τώρα ο 2ος κύκλος

Η απόλυτη επιστροφή του πιο WTF sitcom δια χειρός ΗΒΟ ΜΑΧ. Κοινώς, το IT'S FLORIDA, MAN. επιστρέφει για ένα δεύτερο ακόμα πιο γειά-σου κύκλο, εκεί όπου η εκδίκηση είναι κυριολεκτικά ένα πιάτο που τρώγεται κρύο, με συνεντεύξεις από local Floridians, με κωμικές και μόνο στάσεις και αναπάντεχους guests.

«ΤΟ ΠΟΛΙΚΟ ΕΞΠΡΕΣ / THE POLAR EXPRESS»

Διαθέσιμο αποκλειστικά στις 19/12

Βρισκόμαστε στα τέλη του '50, όπου ένα μικρό αγόρι θα ανακαλύψει με τον πιο μαγικό τρόπο τα Χριστούγεννα κάνοντας ένα μοναδικό ταξίδι στο χωριό του Αι-Βασίλη με το ΠΟΛΙΚΟ ΕΞΠΡΕΣ, την πιο νοσταλγική και άκρως Χριστουγεννιάτικη ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις με έναν απολαυστικό Τομ Χανκς.

«POKEMON: DETECTIVE PICKACHU»

Διαθέσιμο αποκλειστικά στις 19/12

O ατσίδας ντετέκτιβ Χάρι εξαφανίζεται μυστηριωδώς και ο 20χρονος γιός του μαζί με την βοήθεια του Πίκατσου θα ψάξουν να τον βρουν! Αυτή είναι μονάχα η αρχή στο απολαυστικό POKEMON: DETECTIVE PIKACHU που παίζεται αποκλειστικά στο Vodafone TV.

«GEORGE HARRISON: LIVING IN THE MATERIAL WORLD»

Διαθέσιμο τώρα

Δια χειρός Μάρτιν Σκορσέζε, το GEORGE HARRISON: LIVING IN THE MATERIAL WORLD είναι ένα εξονυχιστικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 3μιση ωρών για τη ζωή και το έργο του Τζορτζ Χάρισον και τη πορεία του μέσα από και μαζί με τα διάσημα Σκαθάρια.

ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«THE END OF AN ERA»

Διαθέσιμο 19/12

Το «The End of an Era» είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων από τα παρασκήνια που δείχνει την εξέλιξη, την επίδραση και τον μηχανισμό που δημιούργησε το φαινόμενο που αποτέλεσε η περιοδεία Eras Tour της Τέιλορ Σουίφτ. Η διαφωτιστική σειρά ντοκιμαντέρ δίνει μια προσωπική ματιά στη ζωή της Τέιλορ ενώ η περιοδεία της γινόταν πρωτοσέλιδο και ενθουσίαζε τους φαν σε όλον τον κόσμο. Επιπλέον, η σειρά στρέφει τον φακό στους καλλιτέχνες, τους συγγενείς και τους φίλους, όπως την Γκρέισι Έιμπραμς, τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, τον Εντ Σίραν και τη Φλόρενς Γουέλς, δείχνοντας ανέκδοτο υλικό για το τι χρειάστηκε για τη δημιουργία του φαινομένου.

«ΡΟΟΥΖ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΡΟΟΥΖ»

Διαθέσιμο τώρα

Η ζωή φαίνεται εύκολη για το φαινομενικά τέλειο ζευγάρι Άιβι και Θίο: επιτυχημένες καριέρες, ένας αγαπημένος γάμος, υπέροχα παιδιά. Όμως πίσω από τη βιτρίνα της ιδανικής τους ζωής, μια καταιγίδα πλησιάζει – καθώς η καριέρα του Θίο καταρρέει ενώ οι φιλοδοξίες της Άιβι απογειώνονται, ένα εκρηκτικό μείγμα ανταγωνισμού και κρυμμένης δυσαρέσκειας φουντώνει. Το «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ» είναι μια νέα προσέγγιση της κλασικής ταινίας του 1989 «Ο Πόλεμος των Ρόουζ», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Γουόρεν Άντλερ. Σκηνοθεσία: Τζέι Ρόουτς. Σενάριο: Τόνι ΜακΝαμάρα. Πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Άντι Σάμπεργκ και Κέιτ ΜακΚίνον.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: CHRISTMAS TOGETHER

Οι πιο comfort στιγμές παίζουν αποκλειστικά εδώ!

Κάτω από το δέντρο ή δίπλα από το δέντρο, οι πιο μαγικές οικογενειακές ιστορίες με λίγο ή πολύ από Χριστούγεννα κάνουν την εμφάνισή τους για να σε κρατήσουν την πιο ιδανική συντροφιά για αυτές τις γιορτές! Από τα ΓΚΡΕΜΛΙΝΣ μέχρι ολόκληρη την φιλμογραφία του ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ και των ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και από την BARBIE μέχρι το ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και το ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ στο Disney+, το VODAFONE TV ετοίμασε και φέτος το πιο γιορτινό αφιέρωμα με τίτλο CHRISTMAS TOGETHER που θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμο από τις 15 Δεκεμβρίου για ένα μήνα binge-watching ξανά και ξανά.

Τίτλοι αφιερώματος - Tο Πολικό Εξπρές (19/12), Γκρέμλινς, complete Harry Potter films, complete Fantastic Beasts films, 8-Βit Christmas, Barbie (19/12), Pokemon Detective Pikachu (19/12), Friends the Reunion, The Lego Batman, The Lego Movie 2 (19/12), Scooby-Doo, A Minecraft Movie, O Χάρι Πότερ και οι Μάγοι των Γλυκών + από το Disney+: Μόνος στο Σπίτι, Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης (του Τιμ Μπάρτον), Ψυχρά κι Ανάποδα, Ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων, Τα Μάπετ: Η Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, Νοέλ, Last Christmas, Το Θαύμα της 34ης Οδού.

VIDEO CLUB: ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«EDDINGTON»

Διαθέσιμο 25/12 για ενοικίαση

Τον Μάιο του 2020 και εν μέσω Covid, η διαμάχη ενός σερίφη και του δημάρχου μιας αμερικανικής επαρχιακής κωμόπολης γίνεται η μαγιά του EDDINGTON, της καινούργιας ταινίας του Άρι Άστερ (Hereditary, Midsommar) με Πέντρο Πασκάλ, Χοακίν Φίνιξ, Άστιν Μπάτλερ και Έμα Στόουν στο καστ.

«DRACULA»

Διαθέσιμο 19/12 για ενοικίαση

Το ξαναδιάβασμα του θρυλικού ΔΡΑΚΟΥΛΑ του Μπραμ Στόκερ γίνεται στα χέρια του Λικ Μπεσόν ένα ντελιριακό ποπ και θεοσκότεινο φιλμ για τα πάθη και το...αίμα του πιο "διάσημου" βαμπίρ στην ιστορία της σύγχρονης κουλτούρας.