Ο όμιλος ΤΜΕΔΕ συμβάλλει ουσιαστικά στο διάλογο για το θεσμό των Μικροπιστώσεων

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με τίτλο «The Role of Microfinance & Inclusive Finance in the Economic Development of Greece», που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025 στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SIFTA (Social Impact Financial Institutions Technical Assistance), με την υποστήριξη του προγράμματος InvestEU.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, μέλος του Ομίλου ΤΜΕΔΕ, έδωσε δυναμικό παρών στην εκδήλωση, η οποία συγκέντρωσε εκπροσώπους θεσμικών φορέων, της αγοράς και διεθνών οργανισμών, με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των Μικροπιστώσεων και της Συμπεριληπτικής Χρηματοδότησης, ως μοχλών οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, κ. Μαριλένα Μπουζούρα, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της εταρείας, ως θεσμικού φορέα μικροχρηματοδοτήσεων, ο οποίος συμβάλλει ενεργά στην υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.

Κατά την παρέμβασή της, η κ. Μπουζούρα παρουσίασε την καινοτόμο διαδικασία αξιολόγησης και εξυπηρέτησης των δικαιούχων των νέων προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), επισημαίνοντας τη σημασία της απλοποίησης και της ψηφιοποίησης των διαδικασιών, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Η παρουσίαση της εταιρείας ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions ξεχώρισε για τον πρακτικό και σύγχρονο προσανατολισμό της, προβάλλοντας ένα ψηφιακό μοντέλο μικροχρηματοδότησης, το οποίο συνδυάζει την τεχνολογία, με την οικονομική ενδυνάμωση και την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

«Οι μικροπιστώσεις δεν είναι απλώς ένα εργαλείο χρηματοδότησης, είναι μοχλός ευκαιριών για τους ανθρώπους που δημιουργούν, αναπτύσσουν και καινοτομούν. Με τις ψηφιακές μας υποδομές και την εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, συμβάλλουμε ουσιαστικά στη μετάβαση, προς μια πιο ανθεκτική και συμπεριληπτική οικονομία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, έχει εγκρίνει πάνω από 600 μικροχρηματοδοτήσεις, συνολικού ύψους €12,8εκ., εκ των οποίων 207 μικροχρηματοδοτήσεις, ύψους €4,8εκ. υλοποιήθηκαν μέσω του Ταμείου Μικροπιστώσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, από τον Απρίλιο του 2025», δήλωσε η κ. Μπουζούρα.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της, ενισχύοντας την πραγματική οικονομία και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προσφέροντας ευέλικτες και καινοτόμες μικροπιστώσεις, οι οποίες ενδυναμώνουν τις μικρές επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες και τους κοινωνικούς φορείς σε όλη τη χώρα, δίνοντας έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και επενδύοντας στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνική συνοχή.