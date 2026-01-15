Ο όμιλος Mitsis το νέο brand Canvas by Mitsis

Ο Όμιλος Mitsis, η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ανακοινώνει τη δημιουργία του Canvas by Mitsis, του νέου brand του Ομίλου που αποτυπώνει τη φιλοσοφία της απλής, ζεστής και αυθεντικής φιλοξενίας. Εμπνευσμένο από τον καμβά, το σημείο όπου ξεκινά κάθε δημιουργία, το brand καλεί τους επισκέπτες να «γιορτάσουν ό,τι έχει σημασία», δημιουργώντας πολύτιμες αναμνήσεις μέσα από τις καθημερινές στιγμές χαράς.

Με tagline «Making simple special», το Canvas by Mitsis προσφέρει προσιτές, all-inclusive διακοπές με έμφαση στην άνεση, τη θετική ενέργεια και τη σύνδεση. Το νέο brand περιλαμβάνει τα 4* ξενοδοχεία Alexander the Great στη Χαλκιδική, Belvedere και Messonghi στην Κέρκυρα, Cretan Village στην Κρήτη, Family Village στην Κω και Petit Palais στη Ρόδο, που μοιράζονται κοινές αξίες ποιότητας, φιλικότητας και ουσιαστικής εμπειρίας διαμονής.

«Το Canvas by Mitsis αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο στην εξέλιξη της εταιρικής μας ταυτότητας, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου και ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες μιας νέας γενιάς ταξιδιωτών που αναζητούν αυθεντικές, απλές αλλά ουσιαστικές εμπειρίες. Το νέο brand συνδυάζει την απλότητα με τη ζεστασιά της ελληνικής φιλοξενίας, παραμένοντας πιστό στις θεμελιώδεις αξίες ποιότητας, φροντίδας και συνέπειας που διαχρονικά μας χαρακτηρίζουν» δηλώνει ο Σταύρος Μήτσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Mitsis.

Οι επισκέπτες και συνεργάτες μπορούν να αναμένουν ένα brand με ισχυρή ταυτότητα, ευελιξία και σταθερή προσήλωση στα υψηλά πρότυπα του Ομίλου Mitsis, που ενισχύει περαιτέρω τη διαφοροποίηση και τη στρατηγική ανάπτυξή του στον ελληνικό τουρισμό.