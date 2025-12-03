O Όμιλος AKTOR Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028

Στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) υπογράφηκε σήμερα η νέα στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΕΟΕ και του Ομίλου ΑΚΤOR, με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Ισίδωρο Κούβελο και τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου κ. Αλέξανδρο Εξάρχου να επικυρώνουν επίσημα την έναρξη της χορηγικής συμφωνίας.

Ο Όμιλος ΑΚΤΟR γίνεται Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στηρίζοντας έμπρακτα την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, ο Όμιλος ΑΚTOR επιβεβαιώνει τη σταθερή του προσήλωση στην προώθηση των αθλητικών αξιών, της αριστείας, της προσπάθειας και της συμμετοχής, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επιτυχία των Ελλήνων Ολυμπιονικών τα επόμενα χρόνια.