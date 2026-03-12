Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από το ΠΑΣΟΚ

Στη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ προχώρησε την Πέμπτη το βράδυ ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης κοινοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με επιστολή στην οποία ανέφερε:

«Προς τον

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Νικήτα Μ. Κακλαμάνη



Κύριε Πρόεδρε,

σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Με εκτίμηση, Νικόλαος Ανδρουλάκης»

Τι υποστηρίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πηγές του ΠΑΣΟΚ ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι: