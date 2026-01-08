Ο Νικόλαος Γαϊτάνης, πρώην στέλεχος της Glia, είναι ο νέος Chief Technology Officer της Snappi

Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καλωσορίζει τον Νικόλαο Γαϊτάνη ως το νέο Chief Technology Officer της εταιρείας. Στον νέο του ρόλο, ο Νικόλαος θα ηγηθεί τις ομάδες engineering, data και υποδομών της Snappi, καθώς η εταιρεία επιταχύνει την ανάπτυξή της και εισέρχεται στην επόμενη φάση καινοτομίας της με έμφαση στο AI και τα δεδομένα.

Ο Νικόλαος φέρνει περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην σχεδίαση και την επέκταση σύνθετων και ταχείας ανάπτυξης διεθνών επιχειρήσεων σε αυστηρά ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα. Έχει διατελέσει σε senior θέσεις ηγεσίας σε τομείς fintech, εταιρικού λογισμικού και ρυθμιζόμενους κλάδους, με εξειδίκευση στο platform architecture, τα data-driven συστήματα και τη δημιουργία οργανισμών με engineering υψηλής απόδοσης.

Ο πιο πρόσφατος ρόλος του Νικόλαου ήταν αυτός του Senior Director of Engineering στη Glia, όπου συνέβαλε σημαντικά στο scaling της υποδομής της εταιρείας για παγκόσμια πρόσβαση και στην παροχή μίας modular προσέγγισης που υποστηρίζει την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Πριν την Glia, εργάστηκε σε θέσεις ηγεσίας στην Bolt και την Booking.com, δουλεύοντας σε μεγάλης κλίμακας και κρίσιμης σημασίας πλατφόρμες που υποστηρίζουν εκατομμύρια συναλλαγές σε καθημερινή βάση.

Το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα είναι ο συνδυασμός της ευελιξίας που χρειάζονται τα περιβάλλοντα υψηλής ανάπτυξης με την πειθαρχία και την ικανότητα εκτέλεσης που απαιτείται για να κλιμακώσεις ρυθμιζόμενα προϊόντα εκτός των συνόρων. Νωρίτερα στην καριέρα του, ο Νικόλαος βοήθησε στην δημιουργία και την ανάπτυξη διάφορων εγχειρημάτων τεχνολογίας από το μηδέν. Κατέχει πτυχίο Computer Information Systems από το American College of Greece.

«Έχω ηγηθεί τεχνολογικούς μετασχηματισμούς στη Glia, την Bolt και την Booking.com, αναπτύσσοντας scalable πλατφόρμες που υποστηρίζουν καθημερινές συναλλαγές πολλαπλών εκατομμυρίων και επιτρέπουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς αύξηση κόστους». Δήλωσε ο Νικόλαος Γαϊτάνης, CTO της Snappi.

«Στόχος μου ήταν πάντα να μεταφράζω την τεχνική πολυπλοκότητα σε εμπορική σαφήνεια, αξιοποιώντας τα δεδομένα, τους αυτοματισμούς, και την κουλτούρα του engineering ως μοχλούς για την υψηλή απόδοση του οργανισμού. Πιστεύω ακράδαντα στην δύναμη της κουλτούρας, και η Snappi συμβολίζει την εμπιστοσύνη και την διαφάνεια. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τις ελληνικές ρίζες μου, είμαι ιδιαίτερα περήφανος που θα συμβάλλω στην ανάπτυξη μίας διεθνούς επιτυχημένης neobank, γεννημένης στην Ελλάδα».

Η Gabriella Kindert, CEO της Snappi, προσέθεσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω άλλο ένα ελληνικό ταλέντο που επιστρέφει από το Ηνωμένο Βασίλειο για να ενταχθεί στην ομάδα της Snappi. Ο Νικόλαος φέρνει βαθιά τεχνική εμπειρία στην ανάπτυξη data-driven τεχνολογικών επιχειρήσεων. Καθώς αφήνουμε πίσω το 2025, το έτος λανσαρίσματός μας, και εισερχόμαστε στην επόμενη φάση ανάπτυξης, η ηγεσία του θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του μακροπρόθεσμου τεχνολογικού μας σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της φιλοδοξίας μας να δημιουργήσουμε έναν από τους κορυφαίους real-time μηχανισμούς δανεισμού στην Νότια Ευρώπη».

Με αυτήν την προσθήκη, η Snappi ενδυναμώνει περισσότερο την ομάδα ηγεσίας της καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται σε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο τραπεζικής που οδηγείται από την τεχνολογία και χτίζεται με θεμέλια την εμπιστοσύνη, την διαφάνεια και την καινοτομία.