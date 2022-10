Ο Μασκ μπήκε στα γραφεία του Twitter με νεροχύτη

Ο Ίλον Μασκ εθεάθη να μπαίνει στα κεντρικά γραφεία του Twitter, κουβαλώντας νεροχύτη.

Ο Μασκ ανέβασε στο Twitter βίντεο που δείχνει τον εαυτό του να μπαίνει στο κτίριο του Σαν Φρανσίσκο μια μέρα μετά τις αναφορές ότι η εξαγορά θα μπορούσε να κλείσει στα 44 δισ. δολ. μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Ο 51χρονος έγραψε στη λεζάντα του βίντεο: «Μπαίνοντας στα κεντρικά γραφεία του Twitter - χωνέψτε το» - λογοπαίγνιο για τον νεροχύτη που κουβαλούσε.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7