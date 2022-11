Ο Μασκ βάζει τέλος στην εξ αποστάσεως εργασία στο Twitter

Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter, Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε με email στους υπαλλήλους ότι η εξ αποστάσεως εργασία δεν θα επιτρέπεται πλέον και ότι αναμένει να προσέρχονται στα γραφεία τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα, όπως αναφέρει το Bloomberg News, σήμερα Πέμτπη.

Ο Μασκ γνωστοποίησε επίσης στους υπαλλήλους ότι θέλει να δει οι συνδρομές να αντιστοιχούν στα μισά από τα έσοδα του Twitter.

«Σκότωσε» νέα εργαλεία

Στο μεταξύ, ο Ίλον Μασκ «σκότωσε» δύο νέα εργαλεία που παρουσίασε την Τετάρτη το Twitter σχετικά με την εξακρίβωση στοιχείων των χρηστών, λίγες μόλις ώρες μετά την παρουσίαση τους.

«Μόλις το σκότωσα» έγραψε στο Twitter ο Μασκ λίγες ώρες αφού είχε τοποθετήσει νέο tag στους κυβερνητικούς λογαριασμούς, καθώς και στις μεγάλες εταιρείες και μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.



We will keep what works & change what doesn’t.