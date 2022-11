Twitter: Ο Μασκ «σκότωσε» τα νέα εργαλεία λίγες ώρες μετά το λανσάρισμα τους

Ο Ίλον Μασκ «σκότωσε» δύο νέα εργαλεία που παρουσίασε την Τετάρτη για την εξακρίβωση στοιχείων των χρηστών του Twitter μέσα σε λίγες ώρες μετά την παρουσίαση τους, σε μία πρόχειρη και κακά οργανωμένη εκκίνηση της καμπάνιας του να αλλάξει την εικόνα της πλατφόρμας.

«Μόλις το σκότωσα» έγραψε στο Twitter ο Μασκ λίγες ώρες αφού είχε τοποθετήσει ένα νέο tag στους κυβερνητικούς λογαριασμούς καθώς και στις μεγάλες εταιρείες και μεγάλα μέσα ενημέρωσης. «Παρακαλώ να σημειώσετε ότι το Twitter θα κάνει πολλά ανόητα πράγματα τους ερχόμενους μήνες. Θα κρατήσουμε ό,τι λειτουργεί και θα αλλάξουμε ότι δεν λειτουργεί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.



We will keep what works & change what doesn’t.