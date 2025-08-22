Ο Ίλον Μασκ θέλησε να «επιστρατεύσει» τον Ζάκερμπεργκ για την εξαγορά της OpenAI

Ο Ίλον Μασκ προσπάθησε να «στρατολογήσει» τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ για την προσφορά ύψους 97,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπέβαλε η κοινοπραξία του για την OpenAI νωρίτερα φέτος, με τον CEO της Meta Platforms να μην δέχεται τη συμφωνία, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε η OpenAI σε αμερικανικό δικαστήριο.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η ιδιοκτήτρια του ChatGPT, ανέφερε ότι ο Μασκ είχε επικοινωνήσει με τον Ζάκερμπεργκ σχετικά με πιθανές χρηματοδοτικές ρυθμίσεις ή επενδύσεις σε σχέση με την προσφορά του για την OpenAI, σύμφωνα με το έγγραφο

Η OpenAI υποστήριξε πως ο Μασκ είχε αποκαλύψει τις επικοινωνίες του με τον Ζάκερμπεργκ σχετικά με την εταιρεία κατά τη διάρκεια ένορκων ανακρίσεων.

Η OpenAI ζήτησε από ομοσπονδιακό δικαστή να διατάξει τη Meta να προσκομίσει έγγραφα και επικοινωνίες που σχετίζονται με οποιαδήποτε προσφορά για την OpenAI, καθώς και εκείνα που «αφορούν οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή αναδιάρθρωση ή ανακεφαλαιοποίηση της OpenAI».

«Οι επικοινωνίες της Meta με άλλους υποψηφίους, ή οι εσωτερικές επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντικατοπτρίζουν συζητήσεις με τον Μασκ ή άλλους υποψηφίους, θα ρίξουν επίσης φως στα κίνητρα της προσφοράς», ανέφερε η εταιρεία, χαρακτηρίζοντας τον Μασκ και τη Meta δύο από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της.

Η Meta, στην ίδια δικαστική κατάθεση, δήλωσε ότι η OpenAI θα πρέπει να ζητήσει τα σχετικά έγγραφα απευθείας από τον Μασκ και την xAI, και ζήτησε από τον δικαστή να απορρίψει την αίτηση της OpenAI.

«Οι επικοινωνίες της Meta σχετικά με την αναδιάρθρωση ή την ανακεφαλαιοποίηση της OpenAI (ακόμη και σε περιορισμένο βαθμό) δεν έχουν σχέση με την παρούσα αγωγή», πρόσθεσε η Meta.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, η ομοσπονδιακή δικαστής Υβόν Γκονζάλεζ Ροτζερς αποφάνθηκε ότι ο Μασκ πρέπει να αντιμετωπίσει τις ισχυρισμούς της OpenAI ότι ο δισεκατομμυριούχος, μέσω δηλώσεων στον Τύπο, αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νομικών αξιώσεων και «ψευδούς προσφοράς για τα περιουσιακά στοιχεία της OpenAI», προσπάθησε να βλάψει την εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla μήνυσε την OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, πέρυσι για τη μετάβαση της εταιρείας σε κερδοσκοπικό μοντέλο, μετά την οποία η OpenAI αντέδωσε αγωγή στον Μασκ τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

Η δίκη με ενόρκους έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2026.