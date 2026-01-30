Η SpaceX εξετάζει πιθανή συγχώνευση με την Tesla, καθώς και εναλλακτική συνεργασία με την xAI, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, σε μια ένδειξη ότι ο Μασκ μελετά στρατηγικούς τρόπους για την εδραίωση της επιχειρηματικής του αυτοκρατορίας.

Η εταιρεία έχει συζητήσει τη σκοπιμότητα συνεργασίας με την Tesla, μια ιδέα που προωθούν ορισμένοι επενδυτές, όπως ανέφεραν οι πηγές. Παράλληλα, εξετάζεται πιθανή συνεργασία με την xAI εν όψει μιας μελλοντικής αρχικής δημόσιας προσφοράς.

Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από κυρίαρχους επενδυτές της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ωστόσο, δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, οι λεπτομέρειες παραμένουν υπό διαμόρφωση και οι εταιρείες θα μπορούσαν να παραμείνουν ανεξάρτητες.

Τα σενάρια αυτά θα μπορούσαν να υποστηρίξουν διάφορες πτυχές του ευρύτερου οράματος του Μασκ για την SpaceX. Ειδικότερα, η xAI θα μπορούσε να αξιοποιήσει σημαντικά την υπολογιστική ισχύ των διαστημικών κέντρων δεδομένων της SpaceX, ενώ η εμπειρία της Tesla στην κατασκευή συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας θα μπορούσε να βοηθήσει την εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας στο διάστημα για τη λειτουργία αυτών των κέντρων.

Ο Μασκ έχει επίσης εξετάσει τη χρήση των πυραύλων Starship της SpaceX για τη μεταφορά των ρομπότ Optimus της Tesla στη Σελήνη και τον Άρη.

Παράλληλα, η SpaceX σχεδιάζει πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο, κοντά στα γενέθλια του Μασκ, με στόχο τη συγκέντρωση έως 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πηγές, γεγονός που θα την καθιστούσε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην ιστορία.