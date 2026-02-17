Ο Γιάννης Μουζάκης, Deputy CEO της Υ/ΚΝΟΤ ΙΝVEST στην ηγεσία της Ε.Π.Ε.Σ.Τ.

Η Υ/ΚΝΟΤ INVEST ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την εκλογή του κ.Γιάννη Μουζάκη, Deputy CEO της εταιρείας, στη θέση του Αντιπροέδρου Γ’ της Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.), κατόπιν των πρόσφατων αρχαιρεσιών της Ένωσης.

Η ανάδειξη του κ. Μουζάκη σε μια ιδιαίτερα τιμητική και ουσιαστική θέση ευθύνης αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο κλάδος. Μέσα από τον διπλό του ρόλο, τόσο στην ηγεσία της Ε.Π.Ε.Σ.Τ. όσο και στη Y/KNOT INVEST, τη μοναδική εισηγμένη εταιρεία του χώρου στο ελληνικό χρηματιστήριο, αναμένεται να συμβάλει ενεργά στην περαιτέρω ενδυνάμωση ενός τομέα που αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συνιστούν κρίσιμες προτεραιότητες.

Με πνεύμα συνεργασίας και συντονισμένες πρωτοβουλίες μπορεί να διαμορφωθεί ένα σταθερό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τα ελληνικά επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού yachting.