Ο Βασίλης Μουρδουκούτας αναλαμβάνει Chief Strategy & Growth Officer του Ομίλου V+O

Ο Όμιλος V+O ενισχύει περαιτέρω την οργανωτική του αρχιτεκτονική και την ταχύτητα ανταπόκρισης στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών του, αναθέτοντας στον Βασίλη Μουρδουκούτα τον ρόλο του Chief Strategy & Growth Officer (CSGO). Η εξέλιξη αυτή, αποτυπώνει την μετάβαση του Ομίλου προς ένα πιο ενιαίο, διαλειτουργικό και ευέλικτο μοντέλο και διασφαλίζει πρόσβαση σε κοινά εργαλεία, insights, cross-market συνέργειες, καθώς και ενιαία στρατηγική οπτική.

Ως CSGO, ο Βασίλης έχει ως αποστολή να ενώσει δυνάμεις, να δημιουργήσει συνέργειες, να επιταχύνει την από κοινού ανάπτυξη υπηρεσιών, να εξελίξει καινοτόμα εργαλεία επικοινωνίας και να διευρύνει τις 360° υπηρεσίες του Ομίλου σε όλες τις αγορές της περιοχής, ενισχύοντας την πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση, αλλά και τη δυνατότητα υλοποίησης έργων σε πολλαπλές αγορές.

Μέχρι πρότινος Head of Strategy & Growth της V+O Greece, ο Βασίλης και η ομάδα του έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα, στον σχεδιασμό σύνθετων στρατηγικών έργων, καθώς και στην εξέλιξη υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Τέτη Κανελλοπούλου, CEO του Ομίλου V+O, δήλωσε: «Οι χώρες μας βρίσκονται σε ισχυρή τροχιά ανάπτυξης, ο Όμιλός μας παρουσιάζει σταθερή δυναμική και η στρατηγική συμμαχία με τη SEC Newgate διευρύνει την εμβέλεια μας ακόμη περισσότερο. Σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή, επιλέγουμε να εμπλουτίσουμε την ηγετική μας ομάδα σε επίπεδο ομίλου, αποκτώντας ένα ακόμη πιο συνεκτικό και ευέλικτο πλαίσιο λειτουργείας αλλά και ανάπτυξης εργαλείων, υπηρεσιών και data & tech enabled μεθοδολογιών. Ο στόχος μας; Να συνεχίσουμε να πολλαπλασιάζουμε την αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε».