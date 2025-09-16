Το RTX6000D της Nvidia, το πιο πρόσφατο τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει προσαρμοστεί για την κινεζική αγορά, έχει «χλιαρή» ανταπόκριση, με ορισμένες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να επιλέγουν να μην υποβάλουν παραγγελίες, ανέφεραν δύο άτομα με γνώση των συζητήσεων για τις προμήθειες.

Το RTX6000D, σχεδιασμένο κυρίως για εργασίες συμπερασμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, θεωρείται ακριβό για αυτό που κάνει, ανέφεραν τα δύο άτομα.

Πρόσθεσαν δε ότι οι δοκιμές δειγμάτων έδειξαν ότι η απόδοσή του υστερεί σε σχέση με το RTX5090 - ένα τσιπ που έχει απαγορευτεί από τις ΗΠΑ για χρήση στην Κίνα, αλλά το οποίο εξακολουθεί να είναι άμεσα διαθέσιμο μέσω των καναλιών της γκρίζας αγοράς σε λιγότερο από το μισό της τιμής του RTX6000D, περίπου 50.000 γιουάν (7.000 δολάρια).

Κινεζικοί κολοσσοί της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των Alibaba, Tencent και ByteDance, περιμένουν επίσης διευκρινίσεις σχετικά με το εάν οι παραγγελίες για το τσιπ H20 της Nvidia θα διεκπεραιωθούν, ανέφεραν ξεχωριστές πηγές νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η αμερικανική εταιρεία ανέκτησε την άδεια να πουλήσει το H20 τον Ιούλιο, αλλά οι αποστολές δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει ξανά.

Επιπλέον, οι εταιρείες ελπίζουν ότι το B30A της Nvidia - ένα πολύ πιο ισχυρό τσιπ από το H20 - θα εγκριθεί από την Ουάσινγκτον.

Τα τρία τσιπ είναι υποβαθμισμένες εκδόσεις μοντέλων που πωλούνται εκτός Κίνας, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για να συμμορφώνονται με τους περιορισμούς εξαγωγών που έχουν τεθεί σε ισχύ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες θέλουν να περιορίσουν την κινεζική τεχνολογική πρόοδο και να διατηρήσουν το προβάδισμά τους στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η χλιαρή ζήτηση για την RTX6000D έρχεται σε αντίθεση με τις αισιόδοξες προβλέψεις των αναλυτών πωλήσεων. Η JPMorgan δήλωσε σε έκθεση τον περασμένο μήνα ότι αναμένει περίπου 1,5 εκατομμύριο RTX6000D να παραχθούν το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η Morgan Stanley προέβλεψε τον Ιούλιο ότι η Nvidia θα έχει 2 εκατομμύρια RTX6000D στο παραγωγικό της δυναμικό.

Η Nvidia ξεκίνησε την αποστολή της RTX6000D αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με ένα από τα άτομα και ένας εκπρόσωπος της δήλωσε ότι «η αγορά είναι ανταγωνιστική - προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα που μπορούμε».