Nvidia: Έγινε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο με χρηματιστηριακή αξία πάνω από 5 τρισ. δολάρια

Η Nvidia έγινε σήμερα η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που ξεπέρασε το συμβολικό όριο της χρηματιστηριακής αξίας των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, μια ακόμη απόδειξη του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για μετοχές εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Λίγο μετά το άνοιγμα της Wall Street, γύρω στις 16:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή της μετοχής του αμερικανικού «κολοσσού» κατασκευής τσιπ, αυξήθηκε κατά 5,45%, φτάνοντας τα 211,99 δολάρια, ωθώντας το ύψος της κεφαλαιοποίησης αγοράς της σε πάνω από 5,1 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Συγκριτικά, αυτό το ποσό είναι μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της Γαλλίας ή της Γερμανίας. Η αποτίμηση της εταιρείας είναι υψηλότερη από εκείνη των Tesla, Meta (Facebook) και Netflix μαζί.

Από την αρχή του έτους, η τιμή της μετοχής της Nvidia έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60%.

Χθες Τρίτη, η Nvidia ανακοίνωσε ότι αποκτά μερίδιο 2,9% στον φινλανδικό κατασκευαστή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Nokia έναντι 1 δισ. δολαρίων. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο αμερικανικός «κολοσσός» ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να επιτρέψει στην OpenAI, τον δημιουργό του ChatGPT, να κατασκευάσει τα κέντρα δεδομένων της.