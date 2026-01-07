Novastars: Κινηματογραφικό υπερθέαμα με 85 ταινίες στο κανάλι των Βραβείων!

Το ξεκίνημα του 2026 υπόσχεται άκρως συναρπαστική και βραβευμένη διάθεση στο Novastars, το αγαπημένο pop up κανάλι των βραβείων, το οποίο θα καθηλώσει τους σινεφίλ για 65 ημέρες με 85 ταινίες που έχουν αποσπάσει 159 βραβεία και 430 υποψηφιότητες αλλά και την LIVE μετάδοση της τελετής των 83ων Χρυσών Σφαιρών!

Το Novastars (θέση 200) το οποίο θα έχει ενεργοποιημένο το Catch Up 7 ημερών και θα είναι διαθέσιμο και On Demand κάτω από την ειδικά διαμορφωμένη κατηγορία, είναι εδώ και υπόσχεται ανεπανάληπτο κινηματογραφικό υπερθέαμα! Κάθε βράδυ από τις 21:30 το Novastars θα προβάλει δύο ταινίες back to back που έχουν αποσπάσει βραβεία ή έχουν διακριθεί στα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου, ενώ φυσικά το ενδιαφέρον μονοπωλούν και οι τελετές απονομής των βραβείων Golden Globes (11/1) και EE BAFTA Film Awards (22/2), αφιερώματα σε ηθοποιούς και σκηνοθέτες αλλά κι εβδομαδιαία αφιερώματα που μας οδηγούν με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο στις μεγάλες τελετές.

Η 83η τελετή απονομής των Βραβείων Golden Globes με παρουσιάστρια την ηθοποιό NIkki Glaser θα μεταδοθεί LIVE στις 03:00 (ξημερώματα 11/1) στο Novastars με τoν αυθεντικό ήχο της εκδήλωσης (με τους σινεφιλ να μπαίνουν στο κλίμα από τις 02:00 με το Red Carpet) ενώ με ελληνικό σχολιασμό από την Κριτικό Kινηματογράφου της Nova, Πολυ Λυκούργου και τον Κριτικό Κινηματογράφου Πάνο Γκένα, θα μεταδοθεί από το Novacinema1. Την ίδια ημέρα (11/1) η τελετή θα μεταδοθεί υποτιτλισμένη στις 21:00 από το Novacinema1 με το Red Carpet.

Επίσης, θα υπάρξουν 4 αφιερωματικές εβδομάδες με μεγάλες ταινίες:

Εβδομάδα Φεστιβάλ: 2/2 - 8/2: Μία εβδομάδα με ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως αυτά των Καννών, της Βενετίας και του Βερολίνου.

Εβδομάδα BAFTA: 16/2 - 22/2: Μία εβδομάδα με τις καλύτερες ταινίες που έχουν προταθεί ή διακριθεί στα βραβεία BAFTA.

Εβδομάδα The Actor Awards: 23/1-1/3: Μία εβδομάδα με ταινίες υποψήφιες ή νικήτριες στα βραβεία The Actor Awards

Εβδομάδα Όσκαρ 9/3 -16/3: Μια εβδομάδα με οσκαρικές ταινίες που έχουν βραβευτεί ή προταθεί για Όσκαρ.

Μεταξύ των ταινιών που θα απολαύσουν οι σινεφίλ είναι «Anora» (βραβευμένη με 5 Οscar, μεταξύ αυτών η καλύτερη ταινία της χρονιάς), «The Brutalist» (3 Oscar), «Ferrari», «Emilia Perez», «Maria», «Jackie», «The last showgirl», «Kill Bill Vol1 & Vol2», «Sleepers», «The Last of Mochicans», «Vicky Cristina Barcelona», «In Bruges», «Captain Philips», «Baby Driver», «Reservoir Dog», «Public Enemies», «21 Grams», «The Beguiled», «The King's Speech», «Nocturnal Animals», «Schindler's List», κ.α.

Mην χάσετε LIVE και ΔΩΡΕΑΝ την 83η τελετή απονομής των Βραβείων Golden Globes (11/1). Μπείτε στο eon.nova.gr, αποκτήστε το δικό σας κωδικό και απολαύστε δωρεάν την τελετή αλλά και το πλούσιο περιεχόμενο της ΕΟΝ συμπεριλαμβανομένου και του πλούσιου προγράμματος των Novacinema και του Novalifε.