Nova: Αυξημένα έσοδα και ΕBITDA το 2024 - Ξεχώρισαν οι επιδόσεις στην κινητή και στα έργα Πληροφορικής

To 2024 ήταν ακόμα μία χρονιά ανάπτυξης για την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Nova με επιταχυνόμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 8% και ετήσια μεταβολή των κερδών προ φόρων τόκων, και αποσβέσεων (Adjusted EBITDA) κατά 1,7%. Το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας συνεχίστηκε και πέρσι, ενώ η σύναψη καίριων συμφωνιών χονδρικής με άλλους παρόχους συνέβαλαν στην ετήσια βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της. Επίσης, οι επιδόσεις στην κινητή τηλεφωνία και η εκτίναξη των εσόδων στα έργα πληροφορικής (ICT) έκαναν την διαφορά σε σχέση με το 2023.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,6% σε σύγκριση με το 2023, από 819,3 εκατ. ευρώ σε 881,5 εκατ. ευρώ το 2024. Τα έσοδα κινητής, αυτά που προέρχονται από συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν στα 232,2 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 221,7 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 4,7% κυρίως λόγω της αύξησης της πελατειακής βάσης πελατών συμβολαίου, οι οποίοι ανήλθαν στα 1,4 εκατ. στο τέλος του 2024, αυξημένοι κατά 14,2% σε σχέση με το 2023.

Μεγάλη αύξηση κατεγράφη στα έργα μεγάλης κλίμακας του τομέα πληροφορικής (ICT), με αποτέλεσμα να αποφέρουν έσοδα στα 86,8 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 30,6 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας μεταβολή κατά 184,2%. Τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάπτυξης και αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε ελληνικούς δημόσιους φορείς, όπως Κτηματολόγιο, Τεχνικό Επιμελητήριο, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Καλύτερα περιθώρια κέρδους στις υπηρεσίες οπτικής ίνας

Η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τις εταιρίες OTE, Fiber2All (θυγατρική της VODAFONE Greece) και UNITED FIBER τον Αύγουστο του 2024, η οποία εξασφαλίζει σημαντικές εκπτώσεις σε σχέση με τις θεσμοθετημένες τιμές από την ΕΕΤΤ στα τέλη ενεργοποίησης και στα μηνιαία τέλη χονδρικής σχετικά με την παροχή υπηρεσιών FTTH, βάση όγκου ενεργοποιήσεων. Ως αποτέλεσμα η Nova βελτίωσε το περιθώριο κέρδους της από υπηρεσίες FTTH, ενώ η πελατειακή βάση FTTH σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 158,6% και ανήλθε στις 121,4 χιλιάδες το 2024 σε σχέση με 47 χιλιάδες. το 2023.

Τον Ιούνιο 2024, ξεκίνησε η διάθεση νέων προϊόντων 4G και 5G FWA, που συνδυάζουν υπηρεσίες γρήγορου και αξιόπιστου internet και τηλεφωνίας μέσω του ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η πελατειακή βάση FWA αυξήθηκε σημαντικά κατά 276,1%, και διαμορφώθηκε στους 34.4 χιλιάδες συνδρομητές το 2024 από 9.2 χιλιάδες συνδρομητές το 2023. Ως εκ τούτου, τα έσοδα των 4G και 5G FWA αυξήθηκαν στα 3,3 εκατ. ευρώ το 2024 έναντι 2 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας θετική μεταβολή κατά 64,2% και συμβάλλοντας στην ανοδική πορεία εσόδων από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Η πελατειακή βάση NGA αυξήθηκε φτάνοντας στους 701,5 χιλιάδες πελάτες από 676,3 χιλιάδες το 2023, σημειώνοντας ετήσια μεταβολή 25,2 χιλιάδες, και πετυχαίνοντας ποσοστό διείσδυσης 62,5% στη βάση των πελατών συμβολαίου σταθερής. Η ανοδική πορεία της βάσης NGA είναι αποτέλεσμα της συνεχούς ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών του ομίλου στην Ελλάδα και των εμπορικών προσφορών της ΝOVA σε υπηρεσίες σταθερής με υψηλές ταχύτητες internet (FTTC και FTTH), και με συνδυαστικές υπηρεσίες τηλεόρασης.

Τον Αύγουστο 2024 τέθηκε σε ισχύ τριετής συμφωνία, μεταξύ της εταιρείας και της Cosmote σχετικά με την ανταλλαγή αθλητικού περιεχομένου για τις συνδρομητικές υπηρεσίες τηλεόρασης, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και στην ανάπτυξη της αγοράς της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Αυτή η αμοιβαία συμφωνία, η οποία συμβάλλει και στην καταπολέμηση της τηλεοπτικής πειρατείας, οδήγησε στην αύξηση της συνδρομητικής βάσης της τηλεόρασης της ΝΟVA σε 443,5 χιλιάδες τον Δεκέμβριο του 2024 σε σχέση με 432,3 χιλιάδες τον Δεκέμβριο του 2023, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6%. Παράλληλα, η αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης οδήγησε και στην βελτίωση των εσόδων συνδρομητικής τηλεόρασης κατά 1,9% σε ετήσια βάση, στα 73,4 εκατ. ευρώ το 2024 σε σχέση με 72 εκ. ευρώ το 2023.

Στα 256 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα EBITDA

Η NOVA προχώρησε σε σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες στην επέκταση δικτύου κινητής, σταθερής και τηλεόρασης και τον εκσυγχρονισμό τους, όπως και στην συνεχή επένδυση για εμπλουτισμό του αθλητικού περιεχομένου της συνδρομητικής της τηλεόρασης. Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 228,8 εκατ. ευρώ για το 2024 (εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών για εξαγορές και ανανεώσεις αδειών φάσματος) έναντι 231,4 εκατ. ευρώ για το 2023.

Τον Δεκέμβριο 2024, η πανελλήνια πληθυσμιακή κάλυψη σε δίκτυο 5G έφτασε το 87%, συγκριτικά με 76,1% για τον Δεκέμβριο 2023. Στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, το ποσοστό κάλυψης σε 5G αυξήθηκε θεαματικά σχεδόν στο 100%, με 99,5% και το 96,4% αντιστοίχως.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση διαχείρισης του 2024, η Νova συνέχισε τις επενδύσεις της και το 2025 στο δίκτυο 5G της κινητής, σε υποδομές για τα νέα προϊόντα FWA και την ανάπτυξη του ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών υπερυψηλών ταχυτήτων (FTTH) με στόχο της περαιτέρω ανάπτυξη της εμπορικής της δυναμικής και την αύξηση της πελατειακής της βάσης και του μεριδίου της στην κινητή τηλεφωνία.

Ανάμεσα στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για το 2025, συγκαταλέγονται επίσης η επέκταση της βάσης της συνδρομητικής τηλεόρασης και η αύξηση του ποσοστού διείσδυσης στην βάση σταθερής, η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση στην αγορά των τομέων εταιρικών πελατών B2B και έργων πληροφορικής ICT, μέσω ολοκληρωμένων προτάσεων προς το δημόσιο τομέα και τις επιχειρήσεις.