Netcompany & ΕΥΔΑΠ: AI και IoT στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος

Η Netcompany, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, κάνει ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Μέσα από ένα έξυπνο σύστημα ανίχνευσης ρύπανσης στο δίκτυο λυμάτων της ΕΥΔΑΠ, δίνει τη δυνατότητα για έγκαιρη αναγνώριση πιθανών πηγών ρύπανσης και άμεση λήψη μέτρων όπου χρειάζονται.

Στην καρδιά του έργου βρίσκεται το PULSE, η πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η Netcompany και λειτουργεί σαν «Πύργος Ελέγχου» για την παρακολούθηση και διαχείριση υδάτων και λυμάτων. Με τη χρήση αισθητήρων και αυτόματων δειγματοληπτών σε όλο το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, η πλατφόρμα συλλέγει και αναλύει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας καθαρή εικόνα για την ποιότητα των λυμάτων και επιτρέποντας την άμεση αντίδραση σε περίπτωση ρύπανσης.

Η λύση αυτή προσφέρει πλήρη διαφάνεια και έλεγχο στο αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μήκους 8.500 χιλιομέτρων, το οποίο εξυπηρετεί το 40% του πληθυσμού της χώρας, προστατεύοντας κρίσιμες υποδομές - όπως δίκτυα, αντλιοστάσια και Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων - και προλαμβάνοντας περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από βιομηχανικές ή άλλες δραστηριότητες.

O κ. Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner Netcompany SEE, δήλωσε σχετικά: «Το έργο αυτό, αποτελεί παράδειγμα για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε έξυπνα τις κρίσιμες υποδομές και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις του μέλλοντος - ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη Ελλάδα. Μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα PULSE, δείχνουμε στην πράξη πως η Τεχνητή Νοημοσύνη και το IoT δεν είναι αφηρημένες έννοιες, αλλά εργαλεία που σώζουν χρόνο και πόρους και – εν τέλει – βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Φανταστείτε έναν “ψηφιακό φρουρό” που παρακολουθεί αδιάκοπα το δίκτυο λυμάτων, ανιχνεύει ύποπτες ουσίες και ειδοποιεί έγκαιρα τις αρχές πριν προκύψει κίνδυνος. Αυτό ακριβώς κάνουμε σήμερα, για την ΕΥΔΑΠ και για περισσότερους από 4 εκατομμύρια πολίτες. Είναι ένα έργο που μας κάνει υπερήφανους, όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά κυρίως γιατί υπηρετεί έναν σκοπό με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο».

Από την πλευρά του, ο κ. Κων/νος Βουγιουκλάκης, Γενικός Διευθυντής Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., δήλωσε σχετικά: «Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ελλάδα, πρωτοπορεί μέσω του προγράμματος ποιοτικής ανάλυσης και παρακολούθησης των λυμάτων του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων. Συγκεκριμένα 40 κινητοί σταθμοί ποιοτικής ανάλυσης και αυτόματης δειγματοληψίας θα καταγράφουν ποιοτικά 24 ώρες στο 24ωρο τα λύματα που ρέουν στο δίκτυο μας, εναλλασσόμενοι συνεχώς σε διαφορετικές θέσεις του δικτύου και σε περιπτώσεις υπέρβασης των ποιοτικών ορίων θα προβαίνουν αυτόματα σε λήψη δείγματος. Τα δείγματα αναλύονται στα πιστοποιημένα εργαστήριά μας, ώστε να εντοπίζονται οι υπεύθυνοι ρύπανσης και να επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η καλή λειτουργία του δικτύου και των εγκαταστάσεων μας. Η συνεργασία μας με τη Netcompany μέχρι στιγμής είναι άψογη και εκτιμούμε ότι το πρόγραμμα θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία».