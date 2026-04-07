Νέα στρατηγική συνεργασία του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος με την Microsun Energy Systems για βιώσιμες λύσεις διαχείρισης ενέργειας.

Η ECOSHIFT®, η Επιχειρηματική Μονάδα Καινοτομίας του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, ενισχύει περαιτέρω την συνεργασία της με τη Microsun Energy Systems η οποία αναπτύσσεται σε τρεις (3) βασικούς άξονες:

1. Ηλεκτροκίνηση και Σταθμοί Εναλλαγής Μπαταριών

Το NOOS® της ECOSHIFT® χρησιμοποιεί ένα σύστημα επαναφόρτισης με φορητές, εναλλάξιμες μπαταρίες. Για την υποστήριξή του, θα δημιουργηθεί δίκτυο σημείων αλλαγής μπαταριών σε συνεργασία με δίκτυα διανομής, συνεργάτες και επιλεγμένους χρήστες.

Η υπηρεσία θα λειτουργεί με το μοντέλο BaaS (Battery-as-a-Service) και θα υποστηρίζεται από εφαρμογή (app), μέσω του δικτύου έξυπνων σταθμών ανταλλαγής μπαταριών Unlimitnet® της Microsun. Θα απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις όσο και σε ιδιώτες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των προϊόντων της ECOSHIFT® στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

2. Ανανεώσιμη Ενέργεια και Αποθήκευση

Η ECOSHIFT® του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος και η Microsun Energy Systems θα αναπτύξουν ολοκληρωμένα σχήματα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες. Το πρώτο έργο της συνεργασίας προγραμματίζεται να υλοποιηθεί στις Κυκλάδες.

3. Συνέργειες σε Ενεργειακά έργα του Δημόσιου Τομέα

Η ECOSHIFT® του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος και η Microsun Energy Systems θα συνεργαστούν για την διεκδίκηση και υλοποίηση ενεργειακών έργων που θα προκηρυχθούν από Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους και λοιπούς οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της ECOSHIFT® του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος σχεδιάζεται και παράγεται στην Ελλάδα, made in Greece by Greeks, από Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, λειτουργικότητα και βιώσιμη προσέγγιση.

Η εμπορική αυτή συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας της ECOSHIFT® του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, με στόχο τη γεφύρωση της τεχνολογικής καινοτομίας με τις σύγχρονες ανάγκες κινητικότητας και διαχείρισης ενέργειας, συμβάλλοντας ενεργά στην μετάβαση προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Η ECOSHIFT®, που ξεκίνησε το 2023 ως στρατηγική πρωτοβουλία του Ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, αποτελεί σήμερα βασικό πυλώνα ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων στους τομείς της ηλεκτροκίνησης, της μικροκινητικότητας και της αποθήκευσης ενέργειας. Με ιστορία άνω των 100 ετών, ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος επενδύει συστηματικά στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μοντέλο κινητικότητας, με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και την πράσινη ανάπτυξη.

Η Microsun Energy Systems, είναι ενεργειακός όμιλος που δραστηριοποιείται, αναπτύσσει και κατασκευάζει σταθμούς εναλλαγής μπαταριών για φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εξειδικεύεται στο πλήρες φάσμα υπηρεσιών σχετικά με τα φωτοβολταϊκά συστήματα.