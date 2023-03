Νέα γενιά Dell Inspiron

Η Dell ανακοινώνει την άφιξη των νέων Inspiron 16 Plus και Inspiron 14 2-in-1. Η νέα σειρά Inspiron είναι εξοπλισμένη με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel® Core™ 13ης γενιάς. Τα νέα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται με ευκολία στις καθημερινές ανάγκες, προσφέροντας βελτιωμένη απόδοση και συνδεσιμότητα, καθώς και αναβαθμισμένη ηχητική εμπειρία.

Στη συνέχεια αναφέρουμε τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των Inspiron 16 Plus και Inspiron 14 2-in-1, αλλά μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες στο πλήρες press kit, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών, των εικόνων των προϊόντων κ.α.

Ιnspiron 16 Plus (7630)

O ελαφρύς αυτός φορητός υπολογιστής 16 ιντσών είναι διαθέσιμος με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές σειράς H 13ης γενιάς Intel® Core™ και επιλογές για αναβαθμισμένα γραφικά NVIDIA RTX καθώς και κύρια μνήμη DDR5 ή LPDDR5. Απολαύστε δυνατό ήχο από τα τέσσερα ηχεία του φορητού, ενώ οι τεχνολογίες Dolby Vision και Dolby Atmos® παρέχουν μια ξεχωριστή οπτικοακουστική εμπειρία. Μεταξύ των σημαντικών χαρακτηριστικών του Ιnspiron 16 Plus ξεχωρίζουν η οθόνη με ρυθμό ανανέωσης έως 120 Hz, η τεχνολογία Dell ComfortView Plus, η webcam ανάλυσης FHD, τα ενσωματωμένα διπλά μικρόφωνα με τεχνητή νοημοσύνη που φροντίζει για την μείωση του θορύβου από το περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Intel® Evo™ είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένες διαμορφώσεις, προσφέροντας τον τέλειο συνδυασμό απόδοσης, απόκρισης, διάρκειας μπαταρίας και εντυπωσιακών γραφικών. Να σημειωθεί ότι στην αγορά είναι διαθέσιμο επίσης το ανάλογων δυνατοτήτων μοντέλο Inspiron 14 Plus.

Ιnspiron 14 2-in-1 (7430)

Ολοκληρώστε τις εργασίες σας γρήγορα και απρόσκοπτα, απολαμβάνοντας κορυφαία απόδοση και γραφικά με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές Intel® Core™ 13ης γενιάς. Ο υπολογιστής διατίθεται με σύστημα περιβαλλοντικού ήχου Dolby Atmos®, ώστε να μπορείτε να αισθάνεστε και να ακούτε περισσότερα, και να απολαμβάνετε πλούσιο ήχο από τα δύο ηχεία που κοιτούν προς τα πάνω. Τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας Intel® Evo™ είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένες διαμορφώσεις. Το Inspiron 14 2-in-1 είναι διαθέσιμο σε αποχρώσεις Platinum Silver και Lavender Blue.