Σε νέα φάση στρατηγικής αναδιάρθρωσης εισέρχεται ο Όμιλος ΟΤΕ, με τη σύσταση της Cosmote Telekom Towers Υπηρεσιών Διαχείρισης Παθητικών Υποδομών Μονοπρόσωπης Α.Ε. (CTT), ολοκληρώνοντας τη διαδικασία απόσχισης του κλάδου παθητικών υποδομών κινητής τηλεφωνίας. Η κίνηση εντάσσει τον ΟΤΕ στη διεθνή τάση δημιουργίας εξειδικευμένων εταιρειών διαχείρισης τηλεπικοινωνιακών υποδομών (tower companies – towercos), όπως έχουν ήδη υιοθετήσει μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι.

Με βάση την ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ, η CTT έχει έδρα στο Μαρούσι Αττικής και προέκυψε από διάσπαση του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε., με διακριτικούς τίτλους «ΟΤΕ» ή «COSMOTE»), μέσω απόσχισης του αυτοτελούς κλάδου δραστηριότητας που αφορά την ιδιοκτησία, λειτουργία και εκμετάλλευση παθητικών υποδομών κινητής τηλεφωνίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της CTT ανέρχεται σε 632,94 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη μεταβιβασθείσα καθαρή θέση του αποσχισθέντος κλάδου. Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης της Grant Thornton, η αξία της νέας εταιρείας εκτιμάται μεταξύ 715 και 790 εκατ. ευρώ, επίπεδα που ευθυγραμμίζονται με τις αποτιμήσεις αντίστοιχων εταιρειών υποδομών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Χαρτοφυλάκιο υποδομών

Η Cosmote Telekom Towers αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου περίπου 3.850 σημείων υποδομής, το οποίο περιλαμβάνει 3.833 παθητικούς σταθμούς κινητής, 3.646 ενεργούς σταθμούς, 177 υπό ανάπτυξη σημεία, 10 εκτός λειτουργίας, καθώς και περίπου 3.600 τοποθεσίες με πύργους, ιστούς και συναφείς υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Το αντικείμενο της εταιρείας καλύπτει την ιδιοκτησία, εκμετάλλευση, συντήρηση και εμπορική αξιοποίηση παθητικών υποδομών κινητής και ασύρματων δικτύων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας εξοπλισμού σε τρίτους παρόχους.

Στρατηγική και προοπτικές

Η σύσταση της CTT αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής αποδοτικότητας του Ομίλου ΟΤΕ, στην ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπορικής αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου πύργων, καθώς και στην ευελιξία για μελλοντικές στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών και σε τρίτους, χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για πώληση της εταιρείας. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε 50 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης, και η πρώτη εταιρική χρήση ξεκινά από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διοικητική σύνθεση

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Cosmote Telekom Towers απαρτίζεται από ανώτατα στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ:

·Γιώργος Τσώνης, Πρόεδρος (Chief Technology Officer, ΟΤΕ)

·Χαράλαμπος Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος (Chief Financial Officer, ΟΤΕ)

·Βασίλης Μανθόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος (Director Services & Marketing Procurement, ΟΤΕ)

·Ειρήνη Νικολαΐδη, Μέλος (Chief Legal & Regulatory Affairs Officer, ΟΤΕ)

·Γεώργιος Ονόπας, Μέλος (Access & Transport Networks DevOps Director, ΟΤΕ)