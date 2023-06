Mytilineos: Νέα Chief of Staff η Φωτεινή Ιωάννου

Η Mytilineos ανακοίνωσε ότι καθήκοντα Chief of Staff αναλαμβάνει από σήμερα η Φωτεινή Ιωάννου.

Η κα. Ιωάννου διαθέτει πάνω από 17 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό κλάδο, έχοντας εργαστεί σε σημαντικές θέσεις και διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής σε κορυφαίες ελληνικές τράπεζες.

Στην Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ) κατείχε, μεταξύ άλλων, τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Διαχείρισης Απαιτήσεων Εταιρικής και Λιανικής Τραπεζικής, ενώ στην Τράπεζα Πειραιώς τη θέση της Γενικής Διευθύντριας για την Εταιρική και Επενδυτική Τραπεζική. Επιπλέον, έχει αναλάβει εκτελεστικούς ρόλους σε Διοικητικά Συμβούλια, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Factoring, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Leasing και του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και του ΔΣ της ΕΤΕ Κυπρου, ενώ έχει διατελέσει και Πρόεδρος της Επιτροπής Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPL) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Η Φωτεινή Ιωάννου είναι απόφοιτος του Πανεπιστήμιου Cambridge, με πτυχίο στα Οικονομικά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σε Operational Research & Management Science από το Warwick Business School. Κατέχει επίσης τον τίτλο του Ορκωτού Λογιστή και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants of England and Wales. Πριν από τη διακεκριμένη τραπεζική της καριέρα, εργάστηκε σε κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ, όπως η McKinsey και η Arthur Andersen.