my1521: Ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης από την ΑΑΔΕ στην υπηρεσία των φορολογουμένων

Η επικοινωνία του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση αλλάζει σελίδα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου, δυναμικού μοντέλου εξυπηρέτησης μέσω του my1521, του ολοκληρωμένου πανκαναλικού συστήματος υποστήριξης, που καθιστά τη δημόσια εξυπηρέτηση πιο προσιτή και αποτελεσματική για τον πολίτη.

Πρόκειται για μια ψηφιακή μεταρρύθμιση με επίκεντρο τον πολίτη, που συγκεντρώνει σταδιακά όλα τα κανάλια επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ, από τηλεφωνική υποστήριξη έως πλήρως ψηφιοποιημένες διαδικασίες, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε απαντήσεις, λύσεις και καθοδήγηση.

Ένας αριθμός. Μια πλατφόρμα. Σύντομα και Chatbot.

Το νέο σύστημα βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

1521: Η τηλεφωνική γραμμή που παρέχει άμεση υποστήριξη

1521.aade.gr: Η ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης για ερωτήματα κάθε τύπου

Σύντομα και έναρξη λειτουργίας Chatbot

Μέσα από αυτά τα κανάλια, πολίτες και οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την υπηρεσία με τρόπο εύκολο, ανθρώπινο και τεχνολογικά εξελιγμένο.

Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα;

Η χρήση του my1521 είναι εξαιρετικά απλή:

Συνδέεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς TaxisNet

Υποβάλετε το ερώτημά σας ψηφιακά

Παρακολουθείτε την πορεία του, βήμα-βήμα, μέσα από τον Προσωπικό σας Λογαριασμό

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε κάθε πολίτη ή επαγγελματία που χρειάζεται:

Φορολογική ενημέρωση

Διευκρινίσεις για διαδικασίες

Καθοδήγηση για τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

Εξειδικευμένη υποστήριξη σε θέματα τελωνείων, ΦΠΑ, εισοδήματος, myDATA, ακόμη και πλοίων ή λατομείων

Τι κάνει τη διαφορά;

Το my1521 είναι ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης, δομημένο σε τρία επίπεδα υποστήριξης:

Εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης για απλές πληροφορίες και πρώτες οδηγίες Εξειδικευμένοι Εκπρόσωποι για σύνθετα αιτήματα και έλεγχο στοιχείων Υπηρεσίες Υψηλής Εξειδίκευσης για θεσμικά ή διοικητικά ζητήματα

Όλα αυτά διασφαλίζουν ότι κάθε ερώτημα αντιμετωπίζεται με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και αξιοπιστία.

Θεματικές Ενότητες (ενδεικτικά):

Φορολογία εισοδήματος & κεφαλαίου

ΦΠΑ, τέλη και ειδικές φορολογίες

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα & myDATA

Μητρώο & Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων

Οχήματα & Ναυτιλιακά

Τελωνεία,

Γενικό Χημείο του Κράτους

Κοινωνική πολιτική

Εφαρμογές κινητών συσκευών ...και πολλές ακόμη.

Δείτε όλες τις θεματικές στο webchannel.1521.aade.gr →

Γιατί my1521;

Γιατί δημιουργήθηκε με στόχο να αλλάξει τη σχέση των πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση. Και το κάνει:

Απλοποιώντας τη διαδικασία επικοινωνίας

Μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο εξυπηρέτησης

Διασφαλίζοντας προσβασιμότητα, νομιμότητα και αξιοπιστία

Ενισχύοντας τη διαφάνεια με πλήρη ιχνηλάτηση ενεργειών

Παρέχοντας δυνατότητα για στατιστική αξιολόγηση και συνεχείς βελτιώσεις

Το τηλεφωνικό κέντρο 1521 είναι διαθέσιμο τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

Δημόσια Διοίκηση με επίκεντρο τον πολίτη

Το my1521 δεν είναι απλώς μια τεχνολογική λύση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου έργου για τη μεταμόρφωση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και “ζωντανού” μηχανισμού επικοινωνίας κράτους–πολίτη.