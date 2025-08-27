Μπλε Κέδρος: Ανοδική πορεία μέσα στο 2025 - Οχτώ επενδυτικά έργα σε εξέλιξη

Με οχτώ επενδυτικά έργα σε εξέλιξη η ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ συνεχίζει την ανοδική της πορεία στον χώρο του Real Estate. Η εταιρεία αυτή την στιγμή διαθέτει 38 ακίνητα και το χαρτοφυλάκιο της αποτιμάται στα 120 εκατ. ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση της είναι στα 172,6 εκατ. ευρώ.

Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Πρόεδρος της εταιρείας, Μιχάλης Ευμορφίδης επεσήμανε ότι σήμερα η αξία της μετοχής είναι στα €4,06 σε σχέση με την τιμή εισαγωγής που ήταν €2,25, ήτοι αυξημένη κατά 80%.

«Ο κλάδος των ΑΕΕΑΠ έχει γενικότερα μείωση στην κεφαλαιοποίηση του, αλλά εμείς αντίθετα έχουμε αύξηση. Επιπλέον το LTV στα 4,2% είναι το χαμηλότερο που υπάρχει σήμερα στον κλάδο μας. Τα τραπεζικά διαθέσιμα του Ομίλου δείχνουν την ευρωστία της εταιρείας. Θέλω να τονίσω ότι ξεκινάμε όλες τις επενδύσεις μας ταυτόχρονα χωρίς να περιμένουμε χρηματοδοτήσεις, με ιδία κεφάλαια», είπε ο κ. Ευμορφίδης. Να σημειώσουμε αναφορικά με την διασπορά της μετοχής ότι το free float είναι στο 26.12%, αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που ορίζει πλέον ο νόμος.

Επιπλέον, όπως ανέφερε στο liberal ο CEO Χρήστος Μπομπόλιας, η εταιρεία αναζητά συνεχώς νέες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς είτε αφορούν επένδυση για ξενοδοχείο, είτε κατοικίες, είτε ακόμη και φοιτητικές εστίες.

Οι επενδύσεις

Ναυαρχίδα στις επενδύσεις της εταιρείας αποτελεί το ξενοδοχείο και οι κατοικίες απέναντι από την Μονεμβασιά σε παραθαλάσσιο οικόπεδο στον οικισμό Ξιφία. Το ξενοδοχείο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν, ενώ οι κατοικίες θα ξεκινήσουν να φτιάχνονται μόλις δοθεί η απαραίτητη οικοδομική άδεια. Καλώς εχόντων των πραγμάτων αναμένεται η αποπεράτωση τους μέσα στο Φθινόπωρο του 2026.

Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από τέσσερα μπλοκ κτηρίων και ένα υπόσκαφο εκκλησάκι και θα έχει έκταση 2.350 τ.μ. με προυπολογισμό 6,1 εκατ. ευρώ. Οι κατοικίες θα έχουν έκταση 7.100 τ.μ και ο προυπολογισμός είναι ύψους 11,1 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Ευμορφίδης υπογράμμισε ότι με την αναθεώρηση του ΝΟΚ υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις. Μεγαλύτερο παράδειγμα ίσως αποτελεί η περίπτωση της επένδυσης στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ζευξιδος 8. Αναμένεται από τον Φεβρουάριο η έγκριση της Ο.Α για το έργο που αφορά σε ανακατασκευή οκταόροφου κτηρίου γραφείων σε 4* ξενοδοχείο δυναμικότητας 52 δωματίων, με κατάστημα στο ισόγειο. Το ύψος της επένδυσης είναι 2,35 εκατ. ευρώ.

Να αναφέρουμε ότι μία ακόμα επένδυση που είχε ξεκινήσει η κατασκευή της τελικά πουλήθηκε αφήνοντας μεγάλο κέρδος για την εταιρεία. Ο λόγος για την ανακατασκευή του διατηρητέου κτηρίου επί της Δημητρακοπούλου και Φαλήρου στα νότια της Ακρόπολης, όπου ξεκίνησε το project με την προοπτική να γίνει 4* ξενοδοχείο δυναμικότητας 113 δωματίων. Το κτήριο τελικά πουλήθηκε στα 18,6 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρεία είχε ως κόστος 4 εκατ. ευρώ για την αγορά και τις εργασίες ανακατασκευής.

Μία ακόμη επένδυση που αφορά στην κατασκευή 13 κατοικιών είναι αυτή στην Μαυροματαίων 17 στην Αθήνα. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2,7 εκατ. ευρώ και είναι υπό έκδοση η Ο.Α. Θα γίνει επισκευή, στατική ενίσχυση και διαρρύθμιση των κατοικιών.

Στην Πεύκη, στην οδό Κοντογιάννη & Πατεράκη θα γίνει αλλαγή χρήσης βιοτεχνικού κτηρίου σε κατοικίες σε επιφάνεια 1.285τ.μ με σύνολο 14 κατοικιών οι οποίες θα χωρίζονται σε 95τ.μ., 73τ.μ. και 107 τ.μ με 14 θέσεις στάθμευσης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,7 εκατ. ευρώ, έχει γίνει η ολοκλήρωση της προμελέτης και είναι υπό σύνταξη οι τελικές μελέτες.

Μία ακόμα αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου με εσωτερικές διαρρυθμίσεις, προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος γίνεται στην Ασκληπιού 96, σε μια επένδυση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, που θα έχει οχτώ κατοικίες και δύο γραφεία. Αυτή την στιγμή γίνεται καθαρισμός και ενισχύσεις στο κτήριο.

Αποκατάσταση διώροφου διατηρητέου κτιρίου με ημιυπόγειο, τμήμα του οποίου είναι χαρακτηρισμένο μνημείο, με προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος και αλλαγή χρήσης σε ξενοδοχείο 44 δωματίων στην οδό Φειδίου με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ. Το έργο είναι εν αναμονή έκδοσης των απαραίτητων εγκρίσεων για την υποβολή της αίτησης Ο.Α.

Στην Μεταμόρφωση η εταιρεία πραγματοποιεί εργασίες συντήρησης ενός βιομηχανικού ακινήτου συνολικής επιφάνειας 7.492τ.μ. για επαγγελματική χρήση, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.

Για το τέλος αφήσαμε την μεγαλύτερη επένδυση ύψους 40 εκατ. ευρώ, που αφορά σε ανοικοδόμηση σύνθετου τουριστικού και οικιστικού συγκροτήματος στον παραλιακό οικισμό Αραχωβίτικα απέναντι από την γέφυρα του Ρίο. Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου είναι 22.625 τ.μ και είναι υπό έκδοση Ο.Α καθαιρέσεων κτηρίων και υπό ανάθεση των αρχιτεκτονικών μελετών.