Μπέργκαμ: Με την ηγεσία της Ελλάδας επιτυγχάνουμε ειρήνη και ευημερία - Ράιτ: Οι ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσουν υποδομές αερίου

Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, αναφερόμενος στις συμφωνίες που υπεγράφησαν σήμερα έκανε λόγο για ιστορική στιγμή. «Η ειρήνη επιτυγχάνεται όταν σταματούμε τη ρωσική πολεμική μηχανή και τα ενεργειακά έσοδά της. Η ευημερία επιτυγχάνεται όταν διαθέτουμε προσιτές και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. Με την ηγεσία της Ελλάδας και των χωρών που ήταν εδώ και συμμετείχαν στην υπογραφή, βλέπουμε ότι αυτά δεν είναι απλά λόγια, αλλά πραγματικές πράξεις».

Πρόσθεσε ακόμη ότι η πραγματική απειλή για τον δυτικό κόσμο δεν είναι η θεωρητική αύξηση της θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό το 2100. «Η πραγματική απειλή είναι τα πυρηνικά όπλα και η απώλεια του αγώνα εξοπλισμών τεχνητής νοημοσύνης έναντι της Κίνας. Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο σε αυτό και μπορούμε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα εξοπλισμών μόνο με την ενεργειακή συμμαχία», τόνισε.

«Κανένας κλάδος και καμία θέση εργασίας δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από την τεχνητή νοημοσύνη. Διότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που είμαστε σε θέση να μετατρέψουμε ένα κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας σε νοημοσύνη. Μπορούμε κυριολεκτικά να κατασκευάσουμε νοημοσύνη. Η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μεγάλη. Αυτό θα ασκήσει πίεση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, και γι' αυτό ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να μπει στο παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο που μπήκε η Κίνα», κατέληξε ο Μπέργκαμ.

Ράιτ: Οι ΗΠΑ θα χρηματοδοτήσουν υποδομές αερίου

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να επενδύσουν στο εξωτερικό σε μακροπρόθεσμες υποδομές που ωφελούν τη χώρα όπου πραγματοποιείται η επένδυση και τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο κ. Ράιτ. Σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ήδη ένας σημαντικός παράγοντας στη μεταφορά ΥΦΑ σε όλο τον κόσμο, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν περίπου το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας και πάνω από το ένα τρίτο των πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ.

«Πιστεύω ότι θα δείτε την υποστήριξη της κυβέρνησης στη χρηματοδότηση ορισμένων από αυτά τα έργα», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου στη λήξη της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P-Tec) που πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα στην Αθήνα.

Παπασταύρου: Συνεργαζόμαστε για να φέρουμε ειρήνη και σταθερότητα

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε από την πλευρά του: «Συνεργαζόμαστε για να φέρουμε ειρήνη και σταθερότητα, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας - η ενέργεια είναι ένα αγαθό, αλλά μεταμορφώνει την περιοχή. Θεωρώ τον κάθετο διάδρομο ή τον διάδρομο ευημερίας. Όχι μόνο η ηλεκτρική ενέργεια και οι αγωγοί, αλλά και οι γέφυρες, οι δρόμοι και οι σιδηρόδρομοι θα δημιουργήσουν για τους πολίτες ευημερία και σταθερότητα μακροπρόθεσμα».