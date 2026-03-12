ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: «Οικονομική Διεύθυνση της Xρονιάς» και 12 ακόμη κορυφαίες διακρίσεις στα FINANCE & ACCOUNTING AWARDS 2026

Σε μία χρονιά ορόσημο για τη χρηματοοικονομική της λειτουργία, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ κατέκτησε 12 βραβεία στα Finance & Accounting Awards 2026, εκ των οποίων 10 χρυσά, 1 αργυρό και 1 χάλκινο, καθώς και τον κορυφαίο τίτλο «Οικονομική Διεύθυνση της Χρονιάς».

Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο χρηματοοικονομικής διοίκησης που συνδυάζει στρατηγικό σχεδιασμό, πειθαρχημένη κεφαλαιακή διάρθρωση και τη συνεχή επένδυση σε πρακτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την επιχειρησιακή αριστεία.

Οι ανώτατες διακρίσεις με χρυσά βραβεία σε κατηγορίες όπως Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διαχείριση, Εξασφάλιση Xρηματοδότησης, Διαχείριση Kινδύνων, Διαχείριση Κόστους, Βιώσιμη Χρηματοοικονομική Λειτουργία, Πιστωτικός Έλεγχος, και Δημιουργία Επιχειρηματικής Αξίας και Καινοτομίας, μεταξύ άλλων, επιβεβαιώνουν την ωριμότητα της λειτουργίας και τον ρόλο της Οικoνομικής Διεύθυνσης ως μοχλού επιχειρησιακού μετασχηματισμού.

Ο Δρ. Στυλιανός‑Νικόλαος Βουζούκας, CFO της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, δήλωσε:

«Η διάκριση “Οικονομική Διεύθυνση της Χρονιάς” και τα 12 βραβεία αποτελούν μία ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση για την εταιρεία μας και για τους ανθρώπους της. Για εμένα προσωπικά, είναι η επιβεβαίωση ότι η στρατηγική κατεύθυνση που χαράξαμε τα τελευταία χρόνια — με έμφαση στη χρηματοοικονομική πειθαρχία, τη θεσμική διακυβέρνηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, έχει πλέον μετρήσιμο και αναγνωρίσιμο αποτύπωμα, διασφαλίζοντας σταθερότητα, ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η αναγνώριση αυτή μάς δίνει ώθηση να συνεχίσουμε με συνέπεια, ευθύνη και ακόμη υψηλότερες φιλοδοξίες για το μέλλον.»