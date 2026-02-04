Morgan Stanley: Αύξησε την τιμή-στόχο για τη Western Digital - Διατηρεί τη σύσταση «overweight»

Η Morgan Stanley αύξησε τον στόχο τιμής της για τη Western Digital από 306,00 δολάρια σε 369,00 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση «Overweight» για τη μετοχή.

Η μετοχή της Western Digital διαπραγματεύεται επί του παρόντος στα 290,24 δολάρια, πλησιάζοντας το υψηλό των 52 εβδομάδων των 296,50 δολαρίων, μετά από μια εντυπωσιακή απόδοση 504% κατά το παρελθόν έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro.

Η επενδυτική τράπεζα ανέφερε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως βιώσιμο παράγοντα που ευνοεί τη δημιουργία και αποθήκευση δεδομένων, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη ανοδική πορεία των σκληρών δίσκων (HDD) για την εταιρεία αποθήκευσης δεδομένων.

Αυτό συνάδει με την πρόσφατη αύξηση των εσόδων της Western Digital κατά 28,14% και την ισχυρή συναίνεση των αναλυτών, με τους περισσότερους αναλυτές να αξιολογούν τη μετοχή ως «buy».

Η Morgan Stanley πιστεύει ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία HDD θα βοηθήσουν αυτές τις συσκευές αποθήκευσης να παραμείνουν το κύριο μέσο αποθήκευσης για το cloud computing, αυξάνοντας παράλληλα την τιμή ανά terabyte και μειώνοντας το κόστος ανά terabyte.

H Western Digital, γνωστή πλέον ως WD, ανακοίνωσε την έκθεση κερδών του δεύτερου τριμήνου του 2026, ξεπερνώντας τις προσδοκίες για τα έσοδα και τα κέρδη εκτός GAAP.

Η εταιρεία παρουσίασε ένα νέο σχέδιο δράσης για την αποθήκευση, που περιλαμβάνει έναν σκληρό δίσκο UltraSMR ePMR 40 TB, με σχέδια για μαζική παραγωγή το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Μετά από αυτές τις ανακοινώσεις, η Western Digital ενέκρινε ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας 4,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπληρώνοντας τα 615 εκατομμύρια δολάρια που ολοκληρώθηκαν το τρίμηνο του Δεκεμβρίου.

Αυτές οι εξελίξεις υπογραμμίζουν την εστίαση της WD στην επέκταση των λύσεων αποθήκευσης για την κάλυψη των αυξανόμενων απαιτήσεων AI data και τη δέσμευσή της να επιστρέψει αξία στους μετόχους μέσω σημαντικών επαναγορών μετοχών.