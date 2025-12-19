Μοναδικά δώρα για όλους και φέτος τα Χριστούγεννα από την COSMOTE TELEKOM

Απεριόριστα data στο κινητό και απεριόριστη ομιλία από το σταθερό

Δωρεάν το COSMOTE TV Entertainment Pack

BOX: Έκπτωση 4€ για παραγγελία φαγητού ή καφέ

20% payzy cashback σε όλα τα προϊόντα τεχνολογίας

Magenta Moments χριστουγεννιάτικα δώρα

Μοναδικά Χριστουγεννιάτικα δώρα για το κινητό, το σταθερό, την τηλεόραση και τις ΒΟΧ παραγγελίες, αλλά και 20% payzy cashback σε COSMOTE TELEKOM & ΓΕΡΜΑΝΟ, προσφέρει η COSMOTE TELEKOM σε όλους τους συνδρομητές της.

Εύκολα και γρήγορα, μέσα από το COSMOTE TELEKOM app και το WHAT’S UP[1] app, όλοι οι πελάτες κινητής της COSMOTE TELEKOM (συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου, καρτοκινητής[2], COSMOTE Neo) μπορούν να έχουν δωρεάν απεριόριστα data για 7 ημέρες, για να επικοινωνούν και να ψυχαγωγούνται ξέγνοιαστα. Αντίστοιχα, οι πελάτες σταθερής της εταιρείας μπορούν να απολαύσουν δωρεάν απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλους για 7 ημέρες[3].

Δωρεάν πρόσβαση για 1 μήνα στο Entertainment Pack προσφέρει η COSMOTE TV σε όλους τους συνδρομητές της COSMOTE TELEKOM, για να μπορούν να παρακολουθήσουν τις αγαπημένες τους ταινίες και σειρές, ντοκιμαντέρ, αλλά και ένα πλούσιο περιεχόμενο από όλες τις θεματικές κατηγορίες.

Η COSMOTE TELEKOM προσφέρει επίσης έκπτωση 4€ στο ΒΟΧ, μια από τις κορυφαίες υπηρεσίες online παραγγελιών στην Ελλάδα (ελάχιστη παραγγελία 8€). Με περισσότερα από 13.000 καταστήματα σε 100 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, στο BOX ο χρήστης βρίσκει αποκλειστικές προσφορές για φαγητό, γλυκό, καφέ μέχρι προϊόντα supermarket, κερδίζοντας καθημερινά και σε οικονομία και σε απόλαυση.

Με χριστουγεννιάτικη διάθεση και το payzy που προσφέρει 20% επιστροφή της αξίας των αγορών, έως 500€ (payzy cashback), στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή online στα cosmote.gr και germanos.gr. Ισχύει για αγορές προϊόντων τεχνολογίας αξίας 149€ και άνω[4].

Χριστουγεννιάτικα Moments!

Τα δώρα δεν σταματούν εδώ. Στο Magenta Moments, στο COSMOTE TELEKOM app, ο Άγιος Βασίλης έρχεται καθημερινά όλο τον Δεκέμβρη και φέρνει εκπλήξεις με διαγωνισμούς για μοναδικές εμπειρίες, ταξίδια, δωροεπιταγές έως 1.000€ και πολλά ακόμα δώρα. Αντίστοιχα, στο WHAT’S UP app το Magenta Moments επιφυλάσσει μεγάλους διαγωνισμούς με ταξίδια και πλούσια δώρα και για τους χρήστες του WHAT’S UP.