Miler & Meier Consulting: Στρατηγική συνεργασία με την efrata communications

Σε μια σημαντική συνεργασία προχωρούν η efrata communications και η Miller & Meier Consulting, σε επιλεγμένα έργα στον τομέα των δημοσίων σχέσεων, της στρατηγικής επικοινωνίας και της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών σε βασικές αγορές.

Ως εταίροι στο Mosaic Forum, οι δύο εταιρείες μοιράζονται μια βάση εμπιστοσύνης και στρατηγικής ευθυγράμμισης. Σε ένα όλο και πιο κατακερματισμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, η διασυνοριακή συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες, στρατηγική διορατικότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ.

Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα: η εμπιστοσύνη, η σαφήνεια και η στρατηγική σκέψη είναι απαραίτητες όταν παρέχονται συμβουλές σε οργανισμούς που λειτουργούν σε σύνθετα και υψηλού προφίλ περιβάλλοντα. Αξιοποιώντας τη σε βάθος γνώση της MMC και της efrata για τις αγορές της Γερμανίας και της Ελλάδας, οι δύο ομάδες στοχεύουν στην ανταλλαγή απόψεων, στη συνεργασία όπου αυτό προσθέτει αξία και στην προσφορά συμπληρωματικής εμπειρογνωμοσύνης στους αντίστοιχους πελάτες τους.

Από την πλευρά του, ο Jacques-Antoine Armaos, CEO της efrata communications δήλωσε:

«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για τη συνεργασία μας με τη Miller & Meier Consulting. Αυτή η συνεργασία αντικατοπτρίζει την κοινή μας προσέγγιση στη στρατηγική συμβουλευτική και την πίστη μας σε μακροπρόθεσμες, διασυνοριακές συνεργασίες βασισμένες στην εμπιστοσύνη».

Εξάλλου, ο Dominik Meier, CEO της Miller & Meier Consulting ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε την efrata ως συνεργάτη μας στον τομέα των δημοσίων σχέσεων στην Ελλάδα. Η ισχυρή στρατηγική τους νοοτροπία και η πολιτική τους διορατικότητα τους καθιστούν έναν εξαιρετικό συνεργάτη καθώς εξερευνούμε μαζί νέες ευκαιρίες».