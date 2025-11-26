Μηχανή παραγωγής ρευστού ο ΟΠΑΠ - 521 εκατ. ευρώ το cash flow στο 9μηνο

Η δυνατότητα του ΟΠΑΠ να παράγει ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες είναι εντυπωσιακή. Του επιτρέπει να κάνει επενδύσεις, να μοιράζει μερίσματα, να αποπληρώνει δάνεια και στο τέλος να εμφανίζει περισσότερα διαθέσιμα στο ταμείο.

Ο ΟΠΑΠ στο τέλος του 2024 είχε διαθέσιμα 490 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες το εννεάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 521,4 εκατ. έναντι 493,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2024, λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας. Αν αφαιρεθούν 22,7 εκατ. ευρώ για επενδύσεις και 217,7 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (μερίσματα, αποπληρωμή δανεισμού και εξαγορά του υπολοίπου 15% της Stoiximan) το τέλος του 9μηνου βρήκε τον οργανισμό με διαθέσιμα 771 εκατ. ευρώ. Για το λόγο αυτό ο καθαρός δανεισμός του ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 167,2 εκατ. ευρώ και ο δείκτης καθαρός δανεισμός προς ebitda στο 0,19x και ανεβαίνει στο 0,23x αν υπολογιστούν και οι μισθώσεις.

Πώς κινήθηκαν τα παιχνίδια του οργανισμού στο 9μηνο

Τα αριθμολαχεία (Κίνο, τζόκερ, Λόττο, Πρότο κ.α) εξακολουθούν να συνεισφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) με 607,3 εκατ. ευρώ (ποσοστό 34,6% επί του συνόλου). Σημειώνεται πως οι επιδόσεις του τρίτου τριμήνου επωφελήθηκαν από το γίγα τζακποτ στο τζόκερ, το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού.

Ακολουθεί ο Αθλητικός Στοιχηματισμός με 557,8 εκατ. (31,8%), τα VLTs με 262 εκατ. (14,9%), το διαδικτυακό καζίνο με 251,6 εκατ. (14,3%) και το Σκρατς - Λαχεία με 77,13 εκατ. (4,4%).

Υπενθυμίζεται πως στο 9μηνο τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ ανήλθαν σε 1,75 δισ. ευρώ ενισχυμένα κατά 6,5% παρά το γεγονός ότι πέρσι είχε διεξαχθεί και το πανευρωπαϊκό κύπελλο ποδοσφαίρου. Τα κέρδη ebitda έφτασαν τα 612,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,4% και τα καθαρά κέρδη στα 361,3 εκατ. αυξημένα κατά 6,3% σε ετήσια βάση.

O OΠΑΠ μοίρασε προμέρισμα 0,50 ευρώ για τη χρήση του 2025 και έχει ανακοινώσει ότι μέσα στο 2026 θα μοιράσει υπόλοιπο μερίσματος 0,80 ευρώ από τα κέρδη του 2025.

Εντός του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η συνένωση του ΟΠΑΠ με τη μητρική Allwyn δημιουργώντας το δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο παγκοσμίως φορέα λοταριών και τυχερών παιχνιδιών, με συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων 16 δισ. ευρώ. Η νέα οντότητα θα διατηρήσει τη διαπραγμάτευση στο ΧΑ, ενώ θα επιδιώξει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Λονδίνο ή τη Νέα Υόρκη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η νέα εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn και θα μεταφερθεί στη Ελβετία, ευθυγραμμιζόμενη με την παγκόσμια έδρα της Allwyn.