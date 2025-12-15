Μια πρωτοποριακή υποδομή που εξασφαλίζει γεμάτα ράφια... ό,τι κι αν συμβεί

Μια πρωτοβουλία που δεν έμεινε στην ιδέα, έγινε πράξη και θωρακίζει τη χώρα μας ενάντια σε κρίσεις, παραδόθηκε πρόσφατα. Πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση ύψους 400.000 ευρώ, χάρη στην οποία η Πολιτική Προστασία στη χώρα μας αποκτά μια πρωτοποριακή δομή.

Σε μια εποχή όπου οι κλιματικές και ανθρωπογενείς κρίσεις πολλαπλασιάζονται με ανησυχητικούς ρυθμούς, η δημιουργία υποδομών αποκτά νευραλγική σημασία.

Με μια πρωτοβουλία που ξεπερνά τα όρια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μια μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ κάνει το επόμενο αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής ετοιμότητας.

Ο λόγος για τη νέα μεγάλη επένδυση ύψους 400.000 ευρώ της Lidl Ελλάς, χάρη στην οποία δημιουργήθηκε και παραδόθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μια πλήρως εξοπλισμένη αποθήκη ειδών πρώτης ανάγκης, μετατρέποντας έναν απλό χώρο σε κόμβο άμεσης ανταπόκρισης σε κρίσεις.

Η κίνηση αυτή, η οποία εγκαινιάστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, όχι μόνο ενισχύει τα αποθέματα για ενδεχόμενες κρίσεις, αλλά αποστέλλει και ένα σαφές μήνυμα: στην εποχή της αβεβαιότητας, η συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα μπορεί να κάνει την ουσιαστική διαφορά.

Από αριστερά προς τα δεξιά Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος | Δημήτρης Κριαράς, Head of Property Department, Lidl Ελλάς | Στέφανος Ράμμος Junior Consultant, Sustainability, Lidl Ελλάς | Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας, Lidl Ελλάς | Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας | Martin Brandenburger, CEO & Πρόεδρος Διοίκησης, Lidl Ελλάς | Νικόλαος Λυσιγάκης, Senior Consultant, Stakeholder Engagement, Lidl Ελλάς.

Ο νέος Κόμβος Αντιμετώπισης Κρίσεων στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Χαλάνδρι. Πρόκειται για ένα Hub εφοδιασμού έκτακτης ανάγκης, έτοιμου να ενεργοποιηθεί άμεσα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Ειδικότερα, από τα 400.000 ευρώ της επένδυσης, τα 200.000 ευρώ αξιοποιήθηκαν για τη μελέτη, ανακατασκευή και την πλήρη διαμόρφωση του χώρου, μετατρέποντάς τον σε μια σύγχρονη και λειτουργική δομή αποθήκευσης, ενώ τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ διατέθηκαν για τον πλήρη ανεφοδιασμό του Κόμβου με προϊόντα πρώτης ανάγκης από τα ράφια της Lidl.

Το απόθεμα, το οποίο θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε πληγέντες φυσικών καταστροφών, αλλά και σε διασώστες και εθελοντές που επιχειρούν στο πεδίο, θα ανατροφοδοτείται ετησίως.

Τρόφιμα, νερά, είδη υγιεινής και ενυδάτωσης, έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τα διεθνής πρότυπα ανθρωπιστικής βοήθειας Sphere Standards, εξασφαλίζοντας την ποιότητα και την καταλληλότητα της βοήθειας.

O CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς κ. Martin Brandenburger

Δέσμευση για περαιτέρω στήριξη του Πυροσβεστικού σώματος

Υπογραμμίζοντας τη σταθερή δέσμευση του Ομίλου απέναντι στη χώρα και τους πολίτες της, ο CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς κ. Martin Brandenburger σημείωσε: «H Lidl Ελλάς ενισχύει την ικανότητα αντιμετώπισης κρίσεων σε κάθε γωνιά της χώρας, κοντά σε όσους έχουν ανάγκη», υποσχόμενος ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να «στηρίζει με πράξεις όσους αγωνίζονται για την κοινωνία».

Σύμφωνα με τον CEO και Πρόεδρο Διοίκησης της Lidl Ελλάς κ. Martin Brandenburger, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιστρέφουν μέρος της επιτυχίας τους στην κοινωνία. «Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, η Lidl Ελλάς στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Όταν η ανάγκη είναι μεγάλη, η στήριξη πρέπει να είναι άμεση και μόνιμη. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε δομές που θωρακίζουν την Ελλάδα, γιατί η ποιότητα της Lidl ενισχύει την Αντιμετώπιση Κρίσεων της Ελλάδας, έτοιμη όταν πραγματικά μετράει για εκείνους που έχουν ανάγκη».

Η επένδυση της Lidl Ελλάς δεν στηρίζει μόνο αλλά εμπνέεται από τους πληγέντες και τους διασώστες, τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, που δεν σταματούν να δίνουν μάχη και δεσμεύεται να κάνει το ίδιο.

«Δεν εγκαινιάζουμε απλώς μια δομή» εξηγεί ο κ. Brandenburger με αφορμή την παράδοση του Κόμβου στο Υπουργείο. «Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στην Ελλάδα και τους πολίτες της».

Επισκεφθείτε τη Lidl Ελλάς και στα:

corporate.lidl.gr

linkedin.com/company/lidl-hellas

facebook.com/lidlgr

instagram.com/lidl_hellas

youtube.com/lidlhellas

tiktok.com/@lidlhellas