Το The Mall Athens, το μεγαλύτερο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο της Ελλάδας, γιορτάζει φέτος 20 χρόνια και καλωσορίζει τη νέα του εποχή! Από το 2005 έως σήμερα, έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς, ένας αγαπημένος προορισμός όπου όλες οι γενιές συναντιούνται, ζουν εμπειρίες και δημιουργούν στιγμές.

Είκοσι χρόνια μετά, το απόλυτο σημείο συνάντησης για όλους αλλάζει. Και μαζί του αλλάζει ο τρόπος που κάνουμε αγορές, απολαμβάνουμε το φαγητό και διασκεδάζουμε. Με νέους, φωτεινούς χώρους, αισθητική που εμπνέει και με ανανεωμένες γαστρονομικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες το The Mall Athens μεταμορφώνεται και καλωσορίζει το αύριο.

Η ολική ανακαίνιση του εμπορικού κέντρου φέρνει μια νέα ταυτότητα που συνδυάζει πλήρη αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση.

Η νέα κεντρική είσοδος, η αναδιαμορφωμένη εξωτερική πλατεία, που έχει ήδη μετατραπεί σε αγαπημένο σημείο συνάντησης και η δημιουργία πράσινων χώρων, δίνουν νέα πνοή στην καθημερινότητα της πόλης. Παράλληλα, νέα brands, flagship καταστήματα, καινοτόμα concepts σε συνδυασμό με νέους χώρους διασκέδασης και εστίασης διαμορφώνουν έναν σύγχρονο, πιο φιλόξενο, και πιο βιώσιμο προορισμό για όλους.

Με αφορμή τα 20 χρόνια λειτουργίας του, το The Mall Athens παρουσιάζει τη νέα του καμπάνια «Generation Mall – Gen M», που σηματοδοτεί την αρχή της νέας του εποχής.

Η Generation M (Gen M) είναι κάτι περισσότερο από μία γενιά. Είναι μια νέα στάση ζωής. Είναι Boomers, Gen X, Millenians, Gen Z, Gen A, που αναζητούν εμπειρίες με βάση την αυθεντικότητα, αισθητική και με νόημα. Εκεί όπου διαφορετικές ιστορίες γίνονται μία κοινή εμπειρία, το The Mall Athens είναι το αγαπημένο σημείο της πόλης, αποδεικνύοντας ότι, παρόλο που προερχόμαστε από διαφορετικές γενιές, όλοι είμαστε GEN M! Generation Mall.

20 χρόνια The Mall Athens!

H νέα εποχή είναι εδώ και είναι για όλους.

Δείτε το video της νέας καμπάνιας του The Mall Athens [εδώ].