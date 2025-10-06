Μια αόρατη κρίση στο... πιάτο μας

Αν η σπατάλη τροφίμων ήταν χώρα, θα ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος ρυπαντής του πλανήτη. Μια φράση που ακούμε συχνά, αλλά σπάνια κατανοούμε πραγματικά. Ωστόσο, όταν η ευημερία σπαταλά, η αλληλεγγύη σώζει. Πώς και ποιος κάνει το μεγάλο βήμα;

Στην Ελλάδα, η σπατάλη τροφίμων, ένας από τους πιο αθόρυβους αλλά πιο σοβαρούς ρυπαντές του πλανήτη, ξεπερνά σε ετήσια βάση τους 2 εκατομμύρια τόνους. Από αυτούς, μόνο τα ελληνικά νοικοκυριά πετούν περίπου 930.000 τόνους κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο 87 κιλά ανά άτομο. Την ίδια στιγμή, το 11,2% του πληθυσμού ζει με επισιτιστική ανασφάλεια. Ένα παράδοξο που αναδεικνύει με σαφήνεια την επιτακτική ανάγκη για δράση.

Η κοινωνική διάσταση

Απέναντι σε αυτή την πρόκληση, η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ επενδύει σε δύο άξονες: στην κοινωνική προσφορά – στηρίζοντας ευπαθείς κοινωνικές ομάδες- αλλά και στην ενδυνάμωση των συνεργατών, των προμηθευτών της και των καταναλωτών, βοηθώντας τους μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών να μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων.

Στο πρώτο κομμάτι, μόνο το 2024, η εταιρεία διέθεσε πάνω από 130.000 κιλά γαλακτοκομικών προϊόντων σε οργανισμούς και φορείς που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες σε όλη τη χώρα.

Από την Ήπειρο και το Άγιον Όρος, μέχρι την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα, η ΔΩΔΩΝΗ στήριξε οργανισμούς όπως η ΕΛΕΠΑΠ, τα Παιδικά Χωριά SOS, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα, το Χαμόγελο του Παιδιού και τον Σύλλογο «Φλόγα Ιωαννίνων», προσφέροντας γεύματα σε αυτούς που τα έχουν πραγματική ανάγκη.

Zero Waste στην πράξη

Η κοινωνική προσφορά συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό στο περιβάλλον και τη σωστή διαχείριση των πόρων. Στη στρατηγική της ΔΩΔΩΝΗ έχει ενσωματωθεί η φιλοσοφία των μηδενικών αποβλήτων, εμπλέκοντας μάλιστα και τους προμηθευτές, τους συνεργάτες της και τους καταναλωτές, σε μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση του χρόνου ζωής των προϊόντων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των υλών. Συγκεκριμένα:

Το 2024, πάνω από 7.600 τόνοι φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων αξιοποιήθηκαν για παραγωγή βιοαερίου, μετατρέποντας τα απόβλητα σε ενέργεια.

76 τόνοι παραπροϊόντων παραδόθηκαν σε συνεργαζόμενους χοιροτρόφους ως ζωοτροφή, στηρίζοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.

Για να περιοριστεί η σπατάλη τροφίμων στο σπίτι, η ΔΩΔΩΝΗ επεκτείνει το χρόνο ζωής των προϊόντων που δεν είναι ευαλλοίωτα και φέρουν την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση έως», σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 20 μήνες από τη συσκευασία. Χάρη στα υψηλά πρότυπα ποιότητας που εφαρμόζει, τα προϊόντα παραμένουν φρέσκα, νόστιμα και θρεπτικά μέχρι το τέλος του χρόνου ζωής τους, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να τα αξιοποιούν πλήρως και μειώνοντας την απόρριψη ληγμένων προϊόντων λόγω μη κατανάλωσής τους.

Παράδοση με υπευθυνότητα

Από το 1963, η ΔΩΔΩΝΗ χτίζει την ιστορία της στην Ήπειρο, βασισμένη στις αγνές πρώτες ύλες και στην αφοσίωση στην ποιότητα. Σήμερα, κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή φέτας Π.Ο.Π. και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες σε πέντε ηπείρους. Μια παγκόσμια πορεία που συνοδεύεται από μια σταθερή δέσμευση: να τιμά την τροφή, τον άνθρωπο και τη γη που τη γεννά.

Ένα στοίχημα που μας αφορά όλους

Η μάχη ενάντια στη σπατάλη τροφίμων δεν είναι υπόθεση λίγων. Είναι ένα συλλογικό στοίχημα που ξεκινά από την παραγωγή και φτάνει στο νοικοκυριό.

Μέσα από την ενεργή συμμετοχή στη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» (Food Saving Alliance Greece) – μια εθελοντική πρωτοβουλία της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Μπορούμε», που τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - η ΔΩΔΩΝΗ αποδεικνύει έμπρακτα ότι η παράδοση μπορεί να συνδυαστεί με υπευθυνότητα και ότι η αλλαγή ξεκινά από μικρές, καθημερινές πράξεις. Κάθε τρόφιμο που δεν πετιέται είναι μια νίκη, για τον άνθρωπο, τους πόρους και τον πλανήτη μας.