Μetlen: Δίχως τέλος η πτώση της μετοχής – Νέες θέσεις short άνοιξαν funds

Αντικείμενο νέων ρευστοποιήσεων έγινε σήμερα και πάλι η μετοχή της Metlen μετά την προειδοποίηση για μείωση της κερδοφορίας το 2025. Την περασμένη Παρασκευή υποχώρησε κατά 13,25% στα 38,5 ευρώ και σήμερα υποχωρεί εκ νέου με απώλειες 2,8% στα 37,42 ευρώ. Και στις δύο πτωτικές συνεδριάσεις η μετοχή έχει τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών στο ΧΑ, γεγονός που καταδεικνύει την επιθετικότητα των ρευστοποιήσεων.

Το ανησυχητικό για τη μετοχή είναι πως οι ανοιχτές θέσεις στη μετοχή παραμένουν και και ενίοτε ενισχύονται. Όπως για παράδειγμα η AKO Capital LLP που ξεπέρασε το όριο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου σε σορταρισμένες μετοχές και έφτασε το 0,69%. Επίσης, η Covalis μείωσε την ανοιχτή της θέση για να εισπράξει τα κέρδη αφού της βγήκε το στοίχημα αλλά παραμένει short στη μετοχή με 0,5045% του μετοχικού κεφαλαίου από 0,8583% προηγουμένως.

Οι επενδυτές έχουν «παγώσει» από την παραπάνω εξέλιξη αφού το profit warning προήλθε από μια μετοχή του FTSE 100 και μάλιστα έκανε τα πρώτα της βήματα στον δείκτη. Πλέον η μετοχή έχει μπει για τα καλά στα ραντάρ των επενδυτών, όχι όμως για καλό λόγο, αφού πλέον όλοι θα περιμένουν το που θα κάτσει η μπίλια για τα αποτελέσματα του 2025 αλλά και πως θα εξελιχθεί η κερδοφορία τους πρώτους μήνες του 2026.

Η εταιρεία δεν είχε δείξει καλά δείγματα γραφής από το περσινό πρώτο εξάμηνο όταν δεν είχε προειδοποιήσει για τη ζημιά από το project της Μ Power στην Αγγλία. Πλέον οι αναλυτές ανησυχούν και για την πορεία της μόχλευσης αφού τα λιγότερα ebitda κατά 25% θα αυξήσουν το δείκτη καθαρό χρέος προς ebitda. Μάλιστα, για το συγκεκριμένο δείκτη υπήρχαν ενστάσεις και πριν το profit warning από την επενδυτική κοινότητα. Όπως είχαν επισημάνει στο liberal, στο πρώτο εξάμηνο η μόχλευση (καθαρός δανεισμός προς ebitda) ανακοινώθηκε ότι ήταν στο 2,06x λαμβάνοντας υπόψη καθαρό δανεισμό 2,06 δισ και ebitda 12μηνου 1 δισ. ευρώ. Όπως όμως επισήμαναν, ο δανεισμός γίνεται με αναγωγή στη μητρική και δεν περιλαμβάνει όλα τα projects. Σε αυτή την περίπτωση ο καθαρός δανεισμός θα ήταν στα 2,906 δισ. και η μόχλευση θα ανέβαινε στο 2,9x.