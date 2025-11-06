Metlen: Άνοδος 22% στον τζίρο του πρώτου 9μήνου - Παραμένει σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA

Άνοδος 22% στον τζίρο με 5,1 δισ. ευρώ κατέγραψε η METLEN στο α΄ 9μηνο του 2025 ενώ παραμένει σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA, σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

Πιο αναλυτικά:

Ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα €5.115 εκατ., σε σύγκριση με €4.203 εκατ. το Εννεάμηνο του 2024 (+22%).

Η Εταιρεία παραμένει σε πορεία επίτευξης του ετήσιου στόχου EBITDA.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η METLEN εντάχθηκε στον δείκτη FTSE 100, ένα ορόσημο που αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εταιρείας, την εμπιστοσύνη των επενδυτών και την ενισχυμένη παρουσία της στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Πρόσφατα, ο οίκος Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση ‘BB+’ με σταθερή προοπτική για τη METLEN, αναγνωρίζοντας το ισχυρό χρηματοοικονομικό της προφίλ.

Η τελική επενδυτική απόφαση (FID) για τη μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε αυτήν την περίοδο. Το έργο, που αφορά σε Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με Μπαταρίες (BESS) 330 MW / 790 MWh στη Θεσσαλία, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ευελιξία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας ως μέρος της ευρύτερης ενεργειακής μετάβασης.

Συμφωνήθηκαν μακροχρόνιες Συμβάσεις Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPAs) και στρατηγικές συνεργασίες με τις Copec EMOAC στη Χιλή, ENGIE στο Ηνωμένο Βασίλειο και HRE (Brookfield Renewable Partners) στη Νότια Κορέα

«Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η Εταιρεία προώθησε σημαντικές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εντάσεις σε θέματα διεθνούς εμπορίου και η αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μετάλλων δεν εμπόδισαν την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.

Οι στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής μας, αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά το Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025. Οι επενδύσεις, οι οποίες είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε κοντά στο στάδιο τελικής επενδυτικής απόφασης (FID), επικεντρώνονται όλες σε βασικούς τομείς μελλοντικής ανάπτυξης και βιομηχανικής εξέλιξης.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το έργο Βωξίτη - Αλουμίνα - Γάλλιο, το πιλοτικό εργοστάσιο του Circular Metals που έχει περάσει σε φάση Commissioning, το 3ο εργοστάσιο του M Technologies hub στον Βόλο, που θα τεθεί σε λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2026, και η προαναφερθείσα αυτόνομη μονάδα Battery Storage των 330MW, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 2ο τρίμηνο του 2026.

Συνολικά, οι παραπάνω πρωτοβουλίες έχουν σχεδιαστεί, ώστε να ενισχύσουν τις συνέργειες σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της METLEN και να υποστηρίξουν την επίτευξη των φιλόδοξων στρατηγικών και χρηματοοικονομικών μας στόχων.

Κλάδος Ενέργειας

Ο Κλάδος της Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €4.070 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025, που αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η απόδοση του τρίτου τριμήνου του 2025 επηρεάστηκε από τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (Day-Ahead Market), καθώς και από τη μειωμένη συνεισφορά του τομέα Asset Rotation σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

M Renewables

Οι πωλήσεις έργων μέσω του μοντέλου Asset Rotation (SPAs) για το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε ~0,8 GW.

Συνολικά 1,1 GW έργων ΑΠΕ βρίσκονται σε λειτουργία. Η παραγωγή για το εννεάμηνο διαμορφώθηκε σε 1,2 TWh, εκ των οποίων:

0,5 GWh προήλθαν από έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα, και

0,7 GWh από διεθνείς δραστηριότητες ΑΠΕ.

Όσον αφορά στα έργα τρίτων για το εννεάμηνο του έτους, το συνολικό συμβασιοποιημένο υπόλοιπο, καθώς και έργα που βρίσκονται σε τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης ανήλθαν σε €0,8 δις.

Η METLEN συνεχίζει να επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, με 1,6 GW ιδιόκτητων έργων υπό κατασκευή, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος παράγοντας στην ενεργειακή μετάβαση. Από τη συνολική αυτή ισχύ, 0,8 GW αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία εντός του επόμενου εξαμήνου, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική ικανότητα και την πειθαρχημένη υλοποίηση έργων της Εταιρείας.

Τα φωτοβολταϊκά έργα στη Χιλή, έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται σύντομα, καθώς τα Έργα Αποθήκευσης Ενέργειας (BESS) βαίνουν προς ολοκλήρωσή. Παράλληλα, η Εταιρεία βρίσκεται σε τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης για την πώληση των χαρτοφυλακίων της στην Αυστραλία και του Ηνωμένο Βασιλείου, με τις δύο συναλλαγές να αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα.

M Energy Generation & Management

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα: