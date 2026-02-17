Mεταξύ 3,75% - 4,05% το εύρος απόδοσης στο ομολογιακό της ναυτιλιακής Capital

Ανακοινώθηκε το εύρος απόδοσης στη δημόσια προσφορά του κοινού ομολογιακού δανείου της ναυτιλιακής εταιρείας «CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP». Ειδικότερα, το εύρος απόδοσης της έκδοσης ορίστηκε μεταξύ 3,75%-4,05%.

Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 18-20 Φεβρουαρίου και θα αφορά στην έκδοση επταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 250 εκατ. ευρώ με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 200 εκατ. ευρώ.

Οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. Στις 26 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο ΧΑ. Ανάδοχοι είναι οι τράπεζες Πειραιώς, Αlpha, Optima και η χρηματιστηριακή Εuroxx.