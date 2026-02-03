Mega deal: Η SpaceX συγχωνεύεται με την xAI - Στο 1,25 τρισ. δολάρια η αποτίμηση

Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η SpaceX εξαγόρασε την startup Τεχνητής Νοημοσύνης xAI σε μια συμφωνία-ρεκόρ που συνδυάζει τις φιλοδοξίες του στον τομέα του διαστήματος και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώνοντας την εταιρεία πυραύλων και δορυφόρων με τον δημιουργό του chatbot Grok.

Η συναλλαγή, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters την περασμένη εβδομάδα, αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες συνεργασίες στον τομέα της τεχνολογίας μέχρι σήμερα.

Συνδέει έναν σημαντικό ανάδοχο στον τομέα του διαστήματος και της άμυνας με μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης, της οποίας τα έξοδα προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τσιπ, data centers και ενέργεια.

Η συμφωνία μπορεί επίσης να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της SpaceX στον τομέα των data centers καθώς ο Μασκ εντείνει τον ανταγωνισμό με τους αντιπάλους του, όπως η Google, η Meta, η Anthropic που υποστηρίζεται από την Amazon και η OpenAI.

Σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα, η συναλλαγή αποτιμά την SpaceX σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και την xAI σε 250 δισ δολάρια.

Οι επενδυτές της xAI θα λάβουν 0,1433 μετοχές της SpaceX για κάθε μετοχή της xAI που κατέχουν.

Ορισμένα στελέχη της xAI μπορούν επίσης να επιλέξουν να λάβουν μετρητά αντί για μετοχές της SpaceX, με τιμή 75,46 δολάρια ανά μετοχή.

«Αυτό σηματοδοτεί όχι μόνο το επόμενο κεφάλαιο, αλλά και το επόμενο βιβλίο στην αποστολή της SpaceX και της xAI», δήλωσε ο Mασκ, περιγράφοντας τον στόχο ως την κλιμάκωση της τεχνολογίας για την καλύτερη κατανόηση του σύμπαντος και την επέκταση της ανθρώπινης συνείδησης πέρα από τη Γη.

Συμφωνία που σπάει ρεκόρ

Η εξαγορά θέτει ένα νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συμφωνία σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές που έχει ανακοινωθεί ποτέ.

Το ρεκόρ κράτησε για περισσότερα από 25 χρόνια, από την εχθρική εξαγορά της γερμανικής Mannesmann από τη Vodafone το 2000, αξίας 203 δις. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Ένα άλλο πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τη συμφωνία είπε ότι ενωμένος φορέας SpaceX-xAI αναμένεται να τιμολογήσει τις μετοχές σε περίπου 527 δολάρια η καθεμία.

Η SpaceX ήταν ήδη η πιο ακριβή ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο, με την πιο πρόσφατη αξία της να ανέρχεται σε περίπου 800 δις. δολάρια σε μια πώληση μετοχών από εσωτερικούς. Η xAI εκτιμήθηκε τελευταία σε περίπου 230 δισ δολάρια τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το Wall Street Journal.

Η συγχώνευση έρχεται καθώς η SpaceX προετοιμάζεται για μια επιτυχημένη δημόσια προσφορά αργότερα φέτος. Δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα δήλωσαν ότι μια τέτοια δημόσια προσφορά μπορεί να αποτιμήσει την εταιρεία σε περισσότερα από 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ενοποίηση της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας του Musk

Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την εκτεταμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία του Μασκ σε ένα πιο διασυνδεδεμένο οικοσύστημα που ορισμένοι επενδυτές και αναλυτές αναφέρουν ανεπίσημα ως Muskonomy.

Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει ήδη την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, την εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων Neuralink και την επιχείρηση υποδομών Boring Company.

Ο Mασκ έχει ιστορικό συγχωνεύσεων των εταιρειών του. Πέρυσι, συγχώνευσε την πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X με την xAI μέσω ανταλλαγής μετοχών, παρέχοντας στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες δεδομένων και διανομή. Το 2016, χρησιμοποίησε μετοχές της Tesla για να εξαγοράσει την SolarCity, την επιχείρηση ηλιακής ενέργειας του.

Η SpaceX, η xAI και ο Musk δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Έλεγχος και ρυθμιστικοί κίνδυνοι

Η συμφωνία είναι πιθανό να προσελκύσει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών και των επενδυτών. Οι ανησυχίες ενδέχεται να επικεντρωθούν στη διακυβέρνηση, την αποτίμηση και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, δεδομένου ότι ο Mασκ έχει αλληλεπικαλυπτόμενους ηγετικούς ρόλους σε πολλές εταιρείες. Η μετακίνηση μηχανικών, ιδιόκτητης τεχνολογίας και συμβάσεων μεταξύ εταιρειών θα μπορούσε επίσης να εγείρει ερωτήματα.

Η SpaceX έχει συμβάσεις αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη NASA, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτές οι σχέσεις παρέχουν στους κυβερνητικούς φορείς κάποια εξουσία να εξετάζουν σημαντικές εταιρικές συναλλαγές για λόγους εθνικής ασφάλειας και άλλους κινδύνους.

Καθώς ο Mασκ συνεχίζει να συγχωνεύει τις εταιρείες του, η συγχώνευση SpaceX xAI αποτελεί ένα τολμηρό βήμα που μπορεί να αναδιαμορφώσει τόσο τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης όσο και τον κλάδο της διαστημικής, δοκιμάζοντας παράλληλα τα όρια της ρύθμισης και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.