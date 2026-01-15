ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην Κοινωνία

Η εταιρεία ΜΕΓΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Πράξεις Φροντίδας», παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για φροντίδα προς την κοινωνία και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με συνέπεια και συνέχεια, υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Κάθε χρόνο, η ΜΕΓΑ πραγματοποιεί δωρεές άνω των 9 εκατομμυρίων τεμαχίων, ενισχύοντας φορείς και οργανισμούς που υποστηρίζουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα υλοποιεί μεγάλα χορηγικά προγράμματα προσανατολισμένα στη μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα πιο μεγάλα προγράμματα κοινωνικού αντικτύπου που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια η εταιρεία:

Στήριξη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Η ΜΕΓΑ στηρίζει σταθερά, τα τελευταία δύο χρόνια, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με χορηγία ειδών προσωπικής υγιεινής που ξεπερνά τα 1,4 εκατομμύρια τεμάχια.

Πρόγραμμα «Μαζί για την υγεία τους»

Σε συνεργασία με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» και τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μέσα από το πρόγραμμα «Μαζί για την υγεία τους», το οποίο υλοποιείται για 11 συναπτά έτη, προσφέρει σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό σε Παιδιατρικές Κλινικές Δημοσίων Νοσοκομείων στην Ελλάδα.

Από το 2018 έως σήμερα έχουν επωφεληθεί συνολικά περισσότερα από 97.000 παιδιά.

Πρόγραμμα «Δίπλα τους»

Για 5η συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με τα Super Market Βασιλόπουλος, η ΜΕΓΑ δώρισε βρεφικές πάνες σε:

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Παιδικά Χωριά SOS

Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»

Κατά τη διάρκεια του 2025, δόθηκαν δωρεάν πάνω από 140.000 πάνες συνολικά και στους 3 οργανισμούς.

Πρόγραμμα «Μητέρα & Παιδί» – Πρόσβαση στην υγεία για όλους

Σε συνεργασία με τα καταστήματα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και τους Γιατρούς του Κόσμου, υλοποιεί για 6η συνεχή χρονιά, το πρόγραμμα ΜΗΤΕΡΑ & ΠΑΙΔΙ με στόχο την στήριξη άπορων ή ανασφάλιστων εγκύων ή μητέρων που δεν δύνανται να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Από την αρχή του προγράμματος έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 18.000 δωρεάν επισκέψεις στο παιδιατρικό τμήμα, έλαβαν δωρεάν παιδιατρική φροντίδα πάνω από 9.000 βρέφη και παιδιά, ενώ χορηγήθηκαν πάνω από 10.000 εμβόλια σε παιδιά.

Επίσης, έλαβαν δωρεάν γυναικολογική φροντίδα πάνω από 1.500 γυναίκες, ενώ έκαναν προ-γενετικές εξετάσεις πάνω από 280 έγκυες. Παράλληλα, διανεμήθηκαν δωρεάν πάνω από 6.000 Kits με βρεφικά προϊόντα ΜΕΓΑ.

«Στέγη Φροντίδας» – Στήριξη ευάλωτης οικογένειας

Σε συνεργασία με τα super market Μασούτης, καλύφθηκε και αυτή τη χρονιά μέρος των ετήσιων εξόδων οικογένειας του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου, προσφέροντας ουσιαστική στήριξη σε βασικά έξοδα συντήρησης του σπιτιού.

Φροντίδα για τα παιδιά με “Δύναμη Χαράς”

Σε συνεργασία με τα super market Θανόπουλος και τη Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού «Αγία Άννα», καλύφθηκαν έξοδα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και ψυχολογικής υποστήριξης για τρία κορίτσια που φιλοξενούνται στο ίδρυμα.

Πανελλαδική εκστρατεία για τη νόσο Alzheimer

Σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες και τεστ μνήμης, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.

Πρόγραμμα «Θύμισέ μου»

Με τη συμμετοχή των brands EVERYDAY και POM PON, η ΜΕΓΑ στήριξε το έργο του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», ενθαρρύνοντας τις γυναίκες άνω των 20 ετών να πραγματοποιούν τακτικούς προληπτικούς ελέγχους για τον καρκίνο του μαστού, μέσα από την πλατφόρμα «ΘΥΜΗΣΕ ΜΟΥ».

Στήριξη του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο»

Η ΜΕΓΑ προχώρησε σε σημαντική χορηγία προϊόντων προσωπικής υγιεινής, η οποία περιλαμβάνει:

1. Δημιουργία ειδικών kits φροντίδας για τις μητέρες παιδιών που νοσηλεύονται ή φιλοξενούνται στις δομές «ΜΑΡΙΑΝΝΑ Β. ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ».

2. Αποστολή προϊόντων βρεφικής φροντίδας και καθαριότητας για έναν ολόκληρο χρόνο, καλύπτοντας βασικές ανάγκες των παιδιών.

3. Διοργάνωση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα παιδιά της Ογκολογικής Μονάδας, προσφέροντας στιγμές χαράς, δημιουργικότητας και αισιοδοξίας.

Στήριξη της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών

Για 10η συνεχή χρονιά, η εταιρεία κάλυψε πλήρως τα σχολικά είδη 200 παιδιών που ξεκίνησαν την Α΄ Δημοτικού, ενώ παράλληλα χορήγησε 4 υποτροφίες των 1.000€ σε μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις.

Η ΜΕΓΑ, με συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που κάνουν πραγματική διαφορά, επενδύοντας σε ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.