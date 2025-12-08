Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Digital AI Forum του Ομίλου EPSILONNET

Με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από την επιχειρηματική και τεχνολογική κοινότητα πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2025 το Digital Forum του Ομίλου EPSILONNET, με τίτλο «EPSILON AI: The Power Behind the New Digital Era». H εκδήλωση ανέδειξε πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στις επιχειρησιακές λύσεις που εξελίσσονται δυναμικά σε πλατφόρμες empowered by EPSILON AI. Περισσότεροι από 5.500 συμμετέχοντες παρακολούθησαν real-time παραδείγματα, live demos και case studies που ανέδειξαν πώς η AI μετασχηματίζει ήδη τη λειτουργία ERP, CRM, HR και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων, προσφέροντας εργαλεία πρόβλεψης, ανάλυσης και λήψης αποφάσεων.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Βασιλική Αναγνώστου, Deputy CEO της EPSILONNET, αναφέροντας σχετικά: «Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά σε μια μοναδική στιγμή. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι μια υπόσχεση του μέλλοντος. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το παρόν και στον Όμιλο EPSILONNET δεν την παρακολουθούμε απλώς. Την κάνουμε μέρος του DNA μας, αφού την έχουμε ενσωματώσει με απόλυτη επιτυχία εδώ και ένα χρόνο στα εσωτερικά τμήματα ανάπτυξης των προϊόντων μας. Στην EPSILONNET επενδύουμε σε λύσεις που προσφέρουν πραγματική, μετρήσιμη αξία και συνδέουν την τεχνολογία με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η στρατηγική μας συνεργασία με τη Microsoft και την Εθνική Τράπεζα ενισχύει περαιτέρω τον στόχο μας: να καταστήσουμε την Ελλάδα πρωταγωνιστή στη νέα ψηφιακή εποχή».

Ακολούθως, η Γιάννα Ανδρονοπούλου, General Manager της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας, παρουσίασε τις παγκόσμιες και ελληνικές τάσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη ραγδαία αύξηση της υιοθέτησης AI και τη στρατηγική συνεργασία Microsoft – EPSILONNET. Αντίστοιχα, ο Γιώργος Μαρίνος, Assistant General Manager Innovation & Digital Partnerships της Εθνικής Τράπεζας αναφέρθηκε στις εφαρμογές της Tεχνητής Nοημοσύνης στον τραπεζικό κλάδο και επεσήμανε ότι η συνεργασία με την EPSILONNET επιταχύνει την εξέλιξη και αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, προσφέροντας πιο προσωποποιημένη και άμεση εξυπηρέτηση στους πελάτες.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Πρασσάς, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων και General Manager της EPSILON HR, και Ανδρέας Γρίμπελας, General Manager της EPSILON SINGULARLOGIC, CTO & μέλος ΔΣ του Ομίλου EPSILONNET, προσέγγισαν το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης από δύο εξίσου κρίσιμες πλευρές: την αναβάθμιση του HR και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό του επιχειρείν. Ο Βασίλης Πρασσάς ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η AI αλλάζει τη λειτουργία του HR μέσα από πιο “έξυπνα” εργαλεία για recruiting, development και employee experience, παρουσιάζοντας τις νέες δυνατότητες που ενσωματώνονται στις λύσεις της EPSILON HR. Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Γρίμπελας παρουσίασε την εξέλιξη της AI διεθνώς και στην Ελλάδα, ενώ ανέλυσε πώς η ενσωμάτωσή της στον πυρήνα του στρατηγικού σχεδιασμού της EPSILONNET οδηγεί στη δημιουργία ευφυών επιχειρησιακών πλατφορμών που κατανοούν διαδικασίες, προβλέπουν αποτελέσματα και εισηγούνται βέλτιστες ενέργειες.

Το τεχνολογικό υπόβαθρο της στρατηγικής αυτής παρουσιάστηκε από τους Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, AI & CRM Products Manager, EPSILON SINGULARLOGIC, και Σταύρο Κασίδη, R&D Dept. Manager, EPSILON SINGULARLOGIC, οι οποίοι ανέλυσαν τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών Microsoft στον Όμιλο και πραγματοποίησαν live παρουσιάσεις με παραδείγματα AI εφαρμογών σε πραγματικά επιχειρησιακά σενάρια σε ERP και CRM περιβάλλον.

Η εκδήλωση είναι μαγνητοσκοπημένη εδώ.