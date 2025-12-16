Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση της EPSILON DYNAMICS «The Road to AI – Let’s celebrate our successes!»

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2025 η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της EPSILON DYNAMICS, με τίτλο «The Road to AI – Let’s celebrate our successes!», στο Papakia Bistro Restaurant.

Η εκδήλωση περιλάμβανε δείπνο και networking μεταξύ των συνεργατών αλλά και εκλεκτών πελατών της EPSILON DYNAMICS, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους σχέσεις μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων. Σε ένα φιλικό και εορταστικό κλίμα, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις εξελίξεις στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να μοιραστούν σκέψεις για το μέλλον των επιχειρησιακών λύσεων και του ψηφιακού μετασχηματισμού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Η EPSILON DYNAMICS ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, δίνοντας ιδιαίτερο χαρακτήρα στο κλείσιμο μιας ακόμη δημιουργικής χρονιάς για την εταιρία.

Ο Νικόλας Τσιργέλης, General Manager της EPSILON DYNAMICS, δήλωσε σχετικά: «Με τη φετινή μας Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση θέλουμε να γιορτάσουμε τις επιτυχίες της χρονιάς, αλλά και να μοιραστούμε το όραμά μας για το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει το αύριο των επιχειρήσεων. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά κυρίως την αλλαγή νοοτροπίας στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν και δημιουργούν αξία. Στην EPSILON DYNAMICS, συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, μεταφέροντας την καινοτομία στην πράξη, χτίζοντας σταθερές, μακροχρόνιες συνεργασίες με πραγματική προστιθέμενη αξία και αξιοποιώντας στο έπακρο τις προηγμένες λύσεις της Microsoft και τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.»