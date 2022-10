Με απολύσεις ξεκίνησε η εποχή Έλον Μασκ στο Twitter

Ο Έλον Μασκ είναι πια ο ιδιοκτήτης του Twitter από χθες και ξεκίνησε σαρωτικά αφού απέλυσε κορυφαία στελέχη της πλατφόρμας τα οποία μάλιστα έδωσε εντολή να φύγουν από το κτίριο άρον -άρον.

«Το πουλί ελευθερώθηκε», έγραψε στο Twitter, αναφερόμενος στο λογότυπο του πουλιού του Twitter σε ένα προφανές νεύμα στην επιθυμία του να δει η εταιρεία να έχει λιγότερα όρια στο περιεχόμενο που μπορεί να αναρτηθεί.

the bird is freed

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla Inc είπε, ωστόσο, ότι θέλει να εμποδίσει την πλατφόρμα να γίνει «θάλαμος διάχυσης» για μίσος και διχασμό.

Άλλοι στόχοι περιλαμβάνουν τη θέληση να «νικήσει» τα spam bots στο Twitter και να κάνει τους αλγόριθμους που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το περιεχόμενο στους χρήστες του δημοσίως διαθέσιμους.

Ωστόσο, ο Μασκ δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα τα πετύχει όλα αυτά και ποιος θα διευθύνει την εταιρεία. Έχει πει ότι σχεδιάζει να περικόψει θέσεις εργασίας, αφήνοντας τους περίπου 7.500 υπαλλήλους του Twitter να ανησυχούν για το μέλλον τους. Είπε επίσης την Πέμπτη ότι δεν αγόρασε το Twitter για να βγάλει περισσότερα χρήματα αλλά «για να προσπαθήσει να βοηθήσει την ανθρωπότητα, την οποία αγαπώ».

Ο Μασκ απέλυσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Twitter, Παράγκ Αγκραουάλ, τον Οικονομικό Διευθυντή, Νεντ Σίγκαλ και τον επικεφαλής νομικών υποθέσεων και πολιτικής, Βιτζάγια Γκάντε σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Τους είχε κατηγορήσει ότι παραπλάνησαν τον ίδιο και τους επενδυτές του Twitter σχετικά με τον αριθμό των ψεύτικων λογαριασμών στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Αγκραουάλ και ο Σίγκαλ βρίσκονταν στα κεντρικά γραφεία του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο όταν έκλεισε η συμφωνία και σύμφωνα με πηγές αναγκάστηκαν να βγουν από το κτίριο με συνοδεία.

Το Twitter, ο Μασκ και τα στελέχη δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχολιασμό.

«Ελεύθερο πεδίο κόλασης»

Πριν κλείσει την εξαγορά των 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων ο Μασκ μπήκε στα κεντρικά γραφεία του Twitter την Τετάρτη με ένα μεγάλο χαμόγελο και κρατώντας έναν πορσελάνινο νεροχύτη, γράφοντας στη συνέχεια στο Twitter «ας το αφήσουμε να χωνεύεται», εννοώντας την εξέλιξη ότι τελικά θα ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στην πλατφόρμα. Άλλαξε την περιγραφή του στο προφίλ του στο Twitter σε "Chief Twit", επικεφαλής δηλαδή του «τιτιβίσματος»

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7