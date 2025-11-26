Το Μαζί για το Παιδί δημιουργεί δύο σύγχρονες αίθουσες STEM στη Θράκη με την υποστήριξη της ELPEN

Το Μαζί για το Παιδί, με την υποστήριξη της ELPEN, δημιούργησε δύο νέες αίθουσες STEM στο 1ο Δημοτικό Σουφλίου και στο 5ο Πειραματικό Δημοτικό Κομοτηνής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί στις Ακριτικές». Οι παρεμβάσεις προσφέρουν σε 320 μαθητές και μαθήτριες και 53 εκπαιδευτικούς ένα εξελιγμένο μαθησιακό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Αριστερά προς δεξιά | Κατερίνα Σαραφίδου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί, Θεόδωρος Τρύφων, co-CEO ELPEN Group, Ελευθερία Σιώπη- Διευθύντρια 5ου Πειραματικού Δημοτικού Κομοτηνής, Μαριγούλα Κοσμίδου, Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης ΑΜΘ

Οι νέες αίθουσες STEM φέρνουν τους μαθητές κοντά στις θετικές επιστήμες και τις σύγχρονες τεχνολογίες μέσω βιωματικής μάθησης και διάδρασης. Στόχος τους είναι η προώθηση του ψηφιακού αλφαβητισμού, της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη συνεργασία, την ομαδική εργασία και την αυτοπεποίθηση των παιδιών.

Ο εξοπλισμός των αιθουσών, που επιλέχθηκε σε στενή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, περιλαμβάνει διαδραστικά ηλεκτρονικά συστήματα, βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα για τις θετικές επιστήμες όπως βιολογία, φυσική, μαθηματικά, γεωγραφία, μηχανική, περιβάλλον αλλά και για τη λογοτεχνία και την ποίηση. Μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις κλίσεις τους και να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για την προσωπική τους εξέλιξη.

Θεόδωρος Τρύφων, co-CEO ELPEN Group και Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί, με τα παιδιά και του εκπαιδευτικούς του 5ου Πειραματικού Δημοτικού Κομοτηνής

Η Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί, κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, δήλωσε: «Με μεγάλη ικανοποίηση στο Μαζί για το Παιδί παραδίδουμε δύο νέες αίθουσες STEM στη Θράκη, που ανοίγουν στα παιδιά νέους δρόμους μάθησης και δημιουργικής ενασχόλησης με τις επιστήμες και την τεχνολογία. Ευχαριστούμε θερμά την ELPEN για την άμεση και θετική ανταπόκρισή της στο κάλεσμά μας. Η υποστήριξή της υπήρξε καθοριστική για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, προσφέροντας στα παιδιά της Θράκης ίσες ευκαιρίες για δημιουργική μάθηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.»

Αίθουσα STEM στο 5ο Πειραματικό Δημοτικό Κομοτηνής

Ο co-CEO ELPEN Group, κύριος Θεόδωρος Τρύφων, σημείωσε σχετικά: «Για τη Διοίκηση και όλους τους εργαζόμενους της ELPEN, η στήριξη κάθε ανάγκης των κατοίκων ακριτικών περιοχών της Ελλάδας αποτελεί βασικό πυλώνα του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας. Έτσι, λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαστήκαμε με τον Οργανισμό «Μαζί για το Παιδί» και δημιουργήσαμε τις δυο αυτές αίθουσες STEM στο 1ο Δημοτικό Σουφλίου και στο 5ο Πειραματικό Δημοτικό Κομοτηνής. Και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα, αλλά και με τη βιωματική μάθηση και διάδραση. Είμαστε περήφανοι που ένας όμιλος 1.800 εργαζομένων δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες για τις νέες και τους νέους της χώρας μας.

Αριστερά προς δεξιά | Βαγγέλης Ζηκίδης, Διευθυντής 1ο Δημοτικό Σουφλίου, Θεόδωρος Τρύφων, co-CEO ELPEN Group, Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος του Μαζί για το Παιδί, Ιωάννα Μανάφη-Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Δημήτριος Δαρούσης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου

Λίγα λόγια για το έργο του Μαζί για το Παιδί στις Ακριτικές Περιοχές από το 2019

Το «Μαζί για το Παιδί» υλοποιεί το πρόγραμμα «Μαζί στις Ακριτικές», που έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, την ενδυνάμωση ακριτικών περιοχών της Ελλάδας μέσω της δωρεάς εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση των μαθητών.

Μέσω του προγράμματος που υλοποιείται από το 2019, έχουν στηριχθεί 22.948 μαθητές και έχουν ενισχυθεί οι προσπάθειες 3.265 εκπαιδευτικών σε 189 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Ιωάννινων και της Καλύμνου, ενθαρρύνοντάς τους να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές στον τόπο τους, και θεμέλια για βιώσιμες κοινότητες, που θα προσφέρουν ίσες ευκαιρίες στα παιδιά και τους νέους.

Αίθουσα STEM στο 1ο Δημοτικό Σουφλίου

Το Μαζί για το Παιδί άφησε το κοινωνικό του αποτύπωμα στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμότειχου, Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Κομοτηνής, Μαρωνείας-Σαπών, Ιάσμου, Αρριανών, Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου, Μύκης, Ιωαννιτών, Κόνιτσας, Μετσόβου και Καλύμνου.