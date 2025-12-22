Mastercard SpendingPulse: Οι Ευρωπαίοι στρέφονται στις «προσιτές πολυτέλειες» τη φετινή εορταστική περίοδο

Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε «προσιτές πολυτέλειες» τη φετινή εορταστική περίοδο, με το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών στο λιανεμπόριο — εξαιρουμένων των αυτοκινήτων — να αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,1% από την 1η Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Mastercard SpendingPulse¹ και τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Mastercard Economics Institute. Οι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα μόδας, ομορφιάς και premium ειδών τροφίμων, ενώ παράλληλα αναζητούν συναισθηματική αξία μέσα από εμπειρίες και ταξίδια.

Σταθερή δυναμική της ευρωπαϊκής κατανάλωσης

Παρά το συγκρατημένο καταναλωτικό κλίμα, η λιανική δραστηριότητα στην Ευρώπη, κυρίως στις κατηγορίες δαπανών μη πρώτης ανάγκης, κινείται ανοδικά. Η ανθεκτικότητα αυτή υποστηρίζεται από σταθερές συνθήκες στην αγορά εργασίας και τη σταδιακή ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης, αφού η αύξηση των μισθών ξεπερνά τον πληθωρισμό στις περισσότερες χώρες. Έτσι, οι φετινές εορταστικές δαπάνες προβλέπονται συνετές, με έμφαση στη σχέση ποιότητας-τιμής και τις μικρές προσιτές απολαύσεις.

Τι βάζουν φέτος στο καλάθι τους οι Ευρωπαίοι

Οι Ευρωπαίοι στρέφονται σε αγορές μικρής αξίας, όπως καλλυντικά, ένδυση, εμπειρίες και εστίαση, κατηγορίες που παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς την εορταστική περίοδο. Η μόδα και η ομορφιά διατηρούν ισχυρή δυναμική, καθώς οι γενιές Gen Z και Alpha επηρεάζουν καθοριστικά τις επιλογές, ενισχύοντας παράλληλα την ανάπτυξη της αγοράς second-hand, ιδιαίτερα στην Ισπανία.

Την ίδια στιγμή, τα high-end brands ενισχύουν το μερίδιό τους: το 2025 οι έμποροι ένδυσης και υπόδησης υψηλής ποιότητας διευρύναν την παρουσία τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο σε Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ενισχύθηκαν κυρίως οι αγορές στα φυσικά καταστήματα. Αντίθετα, η ζήτηση για αγορές υψηλής αξίας, όπως έπιπλα και ηλεκτρονικά, έχει υποχωρήσει, με μοναδική εξαίρεση την Ισπανία στα ηλεκτρονικά.

Διαφορετικές συνήθειες ανά χώρα

Οι καταναλωτικές συνήθειες διαφοροποιούνται σημαντικά ανά χώρα. Στη Γερμανία κυριαρχούν οι εμπειρίες ψυχαγωγίας, ενώ στην Τσεχία ξεχωρίζουν οι αγορές καλλυντικών, παιχνιδιών και ειδών κατοικιδίων. Οι Ιταλοί σημειώνουν υψηλές επιδόσεις στις οικιακές συσκευές, ενώ οι Ισπανοί παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στη μόδα και τα υποδήματα. Αντίστοιχες διαφορές φαίνονται και στα είδη τροφίμων: η Γαλλία προηγείται στις αγορές αρτοποιίας, η Πολωνία στα γλυκά, ενώ οι Ιταλοί πραγματοποιούν τις υψηλότερες δαπάνες σε είδη παντοπωλείου (κατά μέσο όρο €39 ανά επίσκεψη), με τους Βρετανούς και τους Γερμανούς να ακολουθούν - €37 και €36 αντίστοιχα. Οι καταναλωτές σε Τσεχία και Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση στη μέση αξία αγορών κατά την εορταστική περίοδο, με άνοδο 73% και 69%.

Ταξίδια: η εμπειρία στο επίκεντρο

Στον τομέα των ταξιδιών, οι Ευρωπαίοι επιλέγουν φέτος πιο μακρινούς και θερμούς προορισμούς, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία. Ενδεικτικό της τάσης αυτής είναι ότι έξι από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς προορισμούς βρίσκονται εκτός Ευρώπης, έναντι μόλις ενός την προηγούμενη χρονιά. Η Ταϊλάνδη και η Αίγυπτος ξεχωρίζουν, καθώς εμφανίζονται στη λίστα με περισσότερους από έναν προορισμούς, ενώ το Τόκιο κατατάσσεται όγδοο στα χειμερινά ταξίδια, έχοντας υποχωρήσει από την πρώτη θέση που κατείχε το καλοκαίρι.

Η Natalia Lechmanova, Chief Economist για την Ευρώπη στη Mastercard, σημειώνει: "Αυτή την εορταστική περίοδο, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές δείχνουν προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Παρόλο που οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν με μέτριο ρυθμό, παρατηρούμε ισχυρή ζήτηση για προσιτές απολαύσεις, αγορές μικρής αξίας και ταξιδιωτικές εμπειρίες. Από τα premium είδη τροφίμων και τις γιορτινές αγορές έως τα μακρινά χειμερινά ταξίδια, η κατανάλωση αντανακλά μια ισορροπία μεταξύ συνειδητότητας και απόλαυσης."