Μασούτης - Κρητικός: Το deal που αναδιαμορφώνει τον χάρτη των σούπερ μάρκετ στην Αττική

Οι υπογραφές έπεσαν, οι βασικοί όροι έχουν συμφωνηθεί και το μόνο που απομένει για την οριστικοποίηση του μεγάλου deal μεταξύ των Μασούτης και ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός είναι η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που αναμένεται να βγει στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Η συγκεκριμένη συμφωνία σηματοδοτεί ένα ξεκάθαρο στρατηγικό άνοιγμα του Ομίλου Μασούτης στην αγορά της Αττικής, η οποία διαχρονικά αποτελούσε «δύσκολο πεδίο» για την αλυσίδα της Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι σήμερα, η παρουσία της Μασούτης στο λεκανοπέδιο περιοριζόταν σε 56 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου και του Grand Μασούτης στη Γλυφάδα. Με την εξαγορά της Κρητικός, ο Όμιλος αποκτά άμεση και εκτεταμένη πρόσβαση στην πολυπληθέστερη και πιο ανταγωνιστική αγορά της χώρας, δημιουργώντας έναν νέο ισχυρό πόλο που εκτιμάται ότι θα ξεπερνά σε τζίρο τα 2 δισ. ευρώ.

Σε τροχιά συγκέντρωσης ο κλάδος

Στην τελευταία ενημέρωση της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας για τον κλάδο, ο Γιάννης Μασούτης, αντιπρόεδρος της ΕΣΕ, είχε αναφέρει ότι θα υπάρξει περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου. «Ακόμα δεν έχει κλείσει η χρονιά και θα ανακοινωθούν και άλλες εξαγορές. Έτσι θα ξεκινήσει και το 2026» είχε τονίσει ο κ. Μασούτης. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό εξήγησε ότι οφείλεται στην μεγάλη πίεση που δέχεται ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, μεταξύ άλλων, από τα μέτρα της κυβέρνησης, τα υψηλά μισθώματα και τα αυξημένα κόστη λειτουργίας. Ενδεχομένως λοιπόν να δούμε σύντομα και άλλες κινήσεις από τη Μασούτης ΑΕ στο πεδίο των εξαγορών.

Η δυναμική

Όπως είχαμε προαναφέρει στον Liberal, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα των τζίρων του 2024 θα δημιουργηθεί ένας Όμιλος που θα ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ, αλλάζοντας καθοριστικά το παιχνίδι των μεγάλων στα σούπερ μάρκετ.

Να υπενθυμίσουμε ότι το 2024, ο Όμιλος Μασούτης κατέγραψε τζίρο 1,14 δισ. ευρώ, EBITDA 72,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 5,97 εκατ. ευρώ, ενώ το προσωπικό αυξήθηκε στους 13.124 εργαζόμενους. Παράλληλα, η Κρητικός εμφάνισε κύκλο εργασιών 777,7 εκατ. ευρώ, EBITDA 37 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,9 εκατ. ευρώ, με το προσωπικό να ξεπερνά τους 4.000 εργαζόμενους.

Το σίγουρο είναι πως η απόκτηση του 100% της αλυσίδας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. αλλάζει τον χάρτη στο λιανεμπόριο και κατατάσσει τον Μασούτη στους τέσσερις μεγάλους, μετά από Σκλαβενίτη, Lidl και ΑΒ Βασιλόπουλο.

Τα καταστήματα

Πέραν της μεγάλης πλέον παρουσίας της Μασούτης στην Αττική, η εταιρεία αποκτά γενικότερα καλύτερη γεωγραφική διείσδυση πανελλαδικά, καθώς το ενιαίο σχήμα που θα προκύψει θα συγκεντρώνει πλέον πάνω από 1.200 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Αναλυτικότερα η Μασούτης πανελλαδικά διαθέτει 385 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των 21 Cash & Carry, ενώ τα καταστήματα της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός είναι 870, μεγάλο μέρος των οποίων λειτουργεί με το σύστημα franchise.

Εδώ έγκειται και η δυσκολία, το πώς δηλαδή η Διοίκηση του Μασούτη θα προχωρήσει με τα συγκεκριμένα franchise μάρκετ, προκειμένου να τα προσθέσει στα δικά της.

Με βάση την ανακοίνωση που εκδόθηκε για την συμφωνία η σκοπούμενη συναλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα μία πρωτοπόρα ελληνική εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίμων, καθώς ο συνδυασμός των δύο εταιρειών αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις επιλογές των καταναλωτών, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Τι θα εξετάσει η επιτροπή ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα εξετάσει τον φάκελο της συμφωνίας και θα ρίξει ιδιαίτερο βάρος στη συγκέντρωση των καταστημάτων και εν τέλει θα κληθεί να αποφασίσει για την τελική μορφή της συμφωνίας.

Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί η παρουσία των δύο αλυσίδων ανά περιοχή, ώστε να εντοπιστεί αν σε κάποιες τοποθεσίες υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση καταστημάτων. Στην περίπτωση που καταστήματα των δύο αλυσίδων βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, περιορίζεται η εναλλακτική επιλογή του καταναλωτή.

Έτσι, σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει στοχευμένες εκποιήσεις ή μεταβιβάσεις συγκεκριμένων καταστημάτων σε τρίτους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν δημιουργείται δεσπόζουσα θέση από τον εξαγοράζοντα, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο και σε άλλες αλυσίδες να «εκμεταλλευτούν» σημεία, για να τοποθετήσουν δικό τους κατάστημα.