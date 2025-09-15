Manpower Group: Στο +30% η αγορά εργασίας του κλάδου Πληροφορικής το δ΄τρίμηνο του 2025

Εξακολουθεί να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα ο κλάδος της Πληροφορικής, σύμφωνα με τη νέα έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης η Manpower Group.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι προσδοκίες απασχόλησης που φτάνουν το 30% για το 4ο τρίμηνο του 2025, με βασικό πυλώνα ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα τον ψηφιακό τομέα.

Όπως δείχνει η έρευνα, συνολικά, η ελληνική αγορά εργασίας δείχνει ανθεκτικότητα, με τις Προοπτικές Απασχόλησης για το 4ο τρίμηνο του 2025 να διαμορφώνονται στο 16%. Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 525 εργοδοτών και δείχνει ότι το 25% των επιχειρήσεων σκοπεύει να αυξήσει το προσωπικό του, το 13% προβλέπει μείωση, ενώ η πλειοψηφία (58%) αναμένει σταθερότητα.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα παραμένει στο χαμηλότερο μισό της παγκόσμιας κατάταξης, 7 μονάδες κάτω από τον διεθνή μέσο όρο, όμως ο κλάδο της Πληροφορικής διαψεύδει τη γενική εικόνα: οι προοπτικές της ενισχύθηκαν κατά 25 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 21 μονάδες συγκριτικά με πέρυσι.

Η άνοδος αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά τον κλάδο των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά 39 μονάδες, αποδεικνύοντας ότι η ζήτηση για τεχνολογικές δεξιότητες αυξάνεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν τις παραδοσιακές αγορές.

Ανάγκη για περισσότερη τεχνογνωσία

Οι εργοδότες, που δηλώνουν στην έρευνα πρόθεση αύξησης προσωπικού στην Πληροφορική, αποδίδουν αυτήν την επιλογή σε τρεις βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος αφορά την γενικότερη ανάπτυξη της επιχείρησης (36%). Ο δεύτερος την ανάγκη στελέχωσης νέων εγχειρημάτων με εξειδικευμένους ρόλους (29%) και ο τρίτος την απαίτηση για επικαιροποιημένες δεξιότητες, που θα διατηρήσουν ή και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών (28%).

Επιπλέον, το 22% των εργοδοτών συνδέει την αύξηση των προσλήψεων με την ανάγκη για περισσότερη τεχνογνωσία εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η εικόνα αυτή συνάδει και με τις διεθνείς τάσεις: η έρευνα της ManpowerGroup σε 42 χώρες αναδεικνύει την Πληροφορική ως τον κλάδο με τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης παγκοσμίως (36%). Η σύγκλιση των τοπικών και διεθνών δεδομένων δείχνει ότι η Πληροφορική είναι ο κλάδος που «τραβά» περισσότερο το ενδιαφέρον εργοδοτών και επενδυτών.

Στην Ελλάδα, οι ισχυρότερες προοπτικές καταγράφονται στην ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής, όπου το Νέο Ισοζύγιο Απασχόλησης ανέρχεται στις 20 μονάδες. Η Αττική συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των τεχνολογικών εταιρειών, startups και πολυεθνικών που δραστηριοποιούνται στην Πληροφορική, γεγονός που εξηγεί και τη ζήτηση.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, οι μεσαίου μεγέθους οργανισμοί (50-249 εργαζόμενοι) εμφανίζονται οι πιο αισιόδοξοι, με 25 μονάδες. Ειδικά οι μικρές εταιρείες με λιγότερους από 10 εργαζόμενους καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση προσδοκιών σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, δείγμα ότι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στρέφονται σε επενδύσεις ψηφιακής ενδυνάμωσης.

Παρά τη γενική αισιοδοξία, οι εργοδότες, που προβλέπουν μείωση προσωπικού, επικαλούνται κυρίως οικονομικές δυσκολίες (30%), αλλαγές στις ανάγκες της αγοράς (29%) και οικειοθελείς αποχωρήσεις χωρίς αντικατάσταση (21%).

Πάντως, στην ίδια έρευνα η ManpowerGroup προειδοποιεί ότι τα σημάδια επιβράδυνσης στην Ευρώπη και οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ δημιουργούν επιπλέον αβεβαιότητες.