LIDL PLUS: Ο υπερτυχερός που «έφυγε» από τα Lidl οδηγώντας Mini Cooper Countryman και ο νέος διαγωνισμός

Το lifestyle ενός ανθρώπου άλλαξε. Στη ζωή του μπήκε ένα Mini Cooper Countryman, το οποίο παρέλαβε εντελώς δωρεάν, αφού ήταν ο νικητής του ανοιξιάτικου διαγωνισμού Lidl Plus. Του μεγάλου διαγωνισμού με τον οποίο η Lidl Ελλάς, επιβραβεύει με σημαντικά δώρα, όλους ανεξαιρέτως τους πελάτες της, με μοναδική προϋπόθεση να κάνουν τα ψώνια τους στα καταστήματα Lidl και να χρησιμοποιούν το Lidl Plus.

Έτσι, ο μεγάλος τυχερός του διαγωνισμού Lidl Plus, προσήλθε στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Lidl Ελλάς στη Σίνδο, όπου o κύριος Ιωάννης Καρανάτσιος, Chief Commercial Officer & Member of the Board της εταιρείας, παρέδωσε τα κλειδιά και το αυτοκίνητο. Έφυγε, οδηγώντας το νέο του ξεχωριστό αυτοκίνητο, με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του, αναλογιζόμενος ότι το μόνο που έκανε για να αποκτήσει αυτό το ξεχωριστό δώρο, ήταν ...να κάνει τις αγορές του από τα Lidl.

Ο υπερτυχερός, δεν ήταν βέβαια ο μόνος νικητής του ανοιξιάτικου διαγωνισμού Lidl Plus. Το ολοκαίνουργιο Mini Cooper Countryman ήταν ένα μόνο από τα πολλά δώρα που κληρώθηκαν. Πολλοί άλλοι τυχεροί κέρδισαν πλούσια δώρα. Για τον ανοιξιάτικο μεγάλο διαγωνισμό αυτά ήταν:

50 κουπόνια Lidl Plus συνολικής έκπτωσης 1.000€ για κάθε νικητή

Lidl Plus 10 tablets Samsung Galaxy Tab S 8+

tablets Samsung Galaxy Tab S 10 smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra

smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 10 smart TVs LG OLED 55’’ 4K

10 ηλεκτρικά ποδήλατα Nilox Doc X 8 Plus

Nilox Doc X Plus 10 κλιματιστικά Inverter Toyotomi Kuro 18.000BTU

Όλοι όσοι έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, που πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη 1 Μαρτίου έως και την Κυριακή 23 Απριλίου 2023, συμμετείχαν απλά κάνοντας τα ψώνια τους. Οι χρήστες του Lidl Plus που ψώνισαν δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να σκανάρουν την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο. Έτσι, έπαιρναν 1 συμμετοχή για κάθε 25€ αγορών και άνω, ενώ στη συνέχεια, στέλνοντας τη συμμετοχή τους μέσω της εφαρμογής, μπήκαν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν τα πλούσια δώρα.

Το Lidl Plus δεν σταματά βέβαια εδώ. Συνεχίζει και εξελίσσεται συνεχώς σχεδιάζοντας ενέργειες που ως στόχο έχουν να επιβραβεύσουν τους πελάτες που εμπιστεύονται την Lidl Ελλάς για τις αγορές τους. Και ταυτόχρονα, ανανεώνεται συνεχώς με νέες λειτουργίες, περιεχόμενο, δυνατότητες συμμετοχής σε έρευνες καθώς και περισσότερα χαρακτηριστικά, για επιπλέον ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Μάλιστα και τον Ιούλιο τρέχει νέος, ξεχωριστός διαγωνισμός, που χαρίζει σε 20 τυχερούς της εφαρμογής πλούσια δώρα.

Κατεβάστε τώρα το Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και εύκολα εγγραφή και πάρτε μέρος στον νέο, καλοκαιρινό διαγωνισμό για να απολαύσετε τα πιο plus δώρα!

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό καθώς και τους όρους & προϋποθέσεις στο lidlplus.gr.