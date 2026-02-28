Lidl Ελλάς: «Τρέχει» το επενδυτικό πλάνο των €200 εκατ.

Η εικόνα στο κατάστημα της Lidl στον Νέο Κόσμο είναι η έμπρακτη επιβεβαίωση ότι το επενδυτικό πλάνο που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο προχωράει χωρίς καθυστερήσεις.

Στην οδό Φρειδερίκου Σμιθ 37, στον Νέο Κόσμο, το ανακαινισμένο κατάστημα της Lidl επανασυστήνεται στο καταναλωτικό κοινό της Αθήνας, όχι ως μια απλή «φρεσκαρισμένη» μονάδα, αλλά ως κομμάτι ενός συνολικού μετασχηματισμού. Η επένδυση ύψους 1,4 εκατ. ευρώ ακολουθεί τα πιο πρόσφατα πρότυπα σχεδιασμού του ομίλου.

Ο νέος χώρος πώλησης εκτείνεται πλέον σε 1.245 τ.μ. Η αισθητική είναι πιο φωτεινή, οι διάδρομοι πιο άνετοι, η εργονομία εμφανώς βελτιωμένη. Δεν πρόκειται μόνο για μια αναβάθμιση εικόνας, αλλά για επανασχεδιασμό της αγοραστικής εμπειρίας. Τα τρία παραδοσιακά ταμεία συνυπάρχουν με έξι self-checkout, αποτυπώνοντας την έμφαση που δίνεται στη γρήγορη και ευέλικτη εξυπηρέτηση.

Οι 49 θέσεις στάθμευσης, καθώς και ο φορτιστής ηλεκτρικών οχημάτων με δύο θέσεις φόρτισης, δείχνουν ότι η εταιρεία επιχειρεί να ενσωματώσει τη βιώσιμη κινητικότητα στην καθημερινότητα του καταναλωτή. Την ίδια ώρα, ο ανανεωμένος χώρος Bake Off ενισχύει την κατηγορία των φρέσκων προϊόντων, η οποία αποτελεί διαχρονικά «όπλο» για το discount μοντέλο που εξελίσσεται σε πιο ποιοτικό και εμπειρικό.

Η συγκεκριμένη κίνηση λειτουργεί ως προπομπός μιας περιόδου έντονων επενδύσεων. Η Lidl δείχνει ότι, παρά την ωρίμανση της ελληνικής αγοράς λιανεμπορίου τροφίμων και τον σκληρό ανταγωνισμό, επιλέγει να ενισχύσει το αποτύπωμά της με στοχευμένες παρεμβάσεις στο δίκτυο.

Το πλάνο των €200 εκατ. και το αποτύπωμα στην οικονομία

Η ανακαίνιση στον Νέο Κόσμο έρχεται σε απόλυτη ευθυγράμμιση με όσα παρουσιάστηκαν τον Νοέμβριο στο Μουσείο Ακρόπολης, όπου η διοίκηση της εταιρείας ανέπτυξε τη στρατηγική της υπό τον τίτλο «Καλύτερη Ποιότητα Ζωής».

Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί, ο απερχόμενος CEO, Martin Brandenburger, περιέγραψε ένα επενδυτικό πλάνο άνω των 200 εκατ. ευρώ για την επόμενη διετία. Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η ανάπτυξη πέντε νέων καταστημάτων μέσα στο έτος, παράλληλα με την ανακαίνιση υφιστάμενων μονάδων. Παράλληλα, δρομολογείται ο εκσυγχρονισμός του κέντρου διανομής στα Τρίκαλα εντός του 2026, ενώ προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου logistics center στην Ελευσίνα, επένδυση άνω των 120 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Ένα έργο 62.000 τ.μ., με πράσινη πιστοποίηση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 150-200 νέες θέσεις εργασίας.

Η εταιρεία διατηρεί τη δεύτερη θέση στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων με 231 καταστήματα, ενώ περισσότερους από 400 Έλληνες προμηθευτές αξιοποιούν το δίκτυό της για εξαγωγές σε 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Παράλληλα, το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus μετρά πάνω από 2 εκατομμύρια χρήστες, επιβεβαιώνοντας ότι η ψηφιακή στρατηγική δεν είναι επικουρική αλλά κεντρική.

Άξιο αναφοράς ότι δίνεται έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμιση, καθώς έως το τέλος του 2026 τα self-checkout θα έχουν εγκατασταθεί σε περισσότερα από τα μισά καταστήματα, με στόχο την πλήρη κάλυψη του δικτύου έως το 2027. Το κατάστημα του Νέου Κόσμου λειτουργεί, υπό αυτή την έννοια, ως μικρογραφία του μοντέλου που θέλει να γενικεύσει η διοίκηση.

Να σημειώσουμε ότι η εταιρεία ολοκλήρωσε την ανακαίνιση και επέκταση και του καταστήματος στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πρόκειται για επένδυση ύψους 1.500.000 ευρώ και πλέον, ο χώρος πώλησης εκτείνεται σε 1.184τ.μ., προσφέροντας έναν ευρύχωρο και λειτουργικό περιβάλλον για τους πελάτες.

Lidl House και εμπειρία πέρα από το ράφι

Αν η ανακαίνιση καταστημάτων αφορά τη λειτουργική καθημερινότητα, το Lidl House φιλοδοξεί να υπηρετήσει το brand σε επίπεδο εμπειρίας. Τα εγκαίνια έχουν προαναγγελθεί για τον Μάρτιο του 2026, στο κέντρο της Αθήνας, ως ένας πολυχώρος δραστηριοτήτων, γευσιγνωσίας, εκπαίδευσης και διαλόγου γύρω από τη διατροφή και τη βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με όσα είχαν παρουσιαστεί, ο χώρος θα διαθέτει δικό του σεφ και θα φιλοξενεί εργαστήρια, παρουσιάσεις και συνεργασίες που θα μεταφέρουν στην πράξη το αφήγημα περί «καλύτερης ποιότητας ζωής». Η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική repositioning. Το discount μοντέλο της προηγούμενης δεκαετίας έχει μετασχηματιστεί. Η ποιότητα, η βιωσιμότητα, η ελληνική παραγωγή και η εξωστρέφεια αποτελούν πλέον κεντρικούς άξονες. Το Lidl House καλείται να λειτουργήσει ως φυσική απόδειξη αυτής της μετάβασης.

Αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί και μια διοικητική μετάβαση. Ο Martin Brandenburger ολοκληρώνει την τετραετή του θητεία στην Ελλάδα, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Έλληνα Μίλτο Φοροζίδη.

Η νέα διοίκηση φαίνεται ότι θα διατηρήσει την ίδια επενδυτική ταχύτητα και το πλάνο των 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να υλοποιηθεί με την ίδια συνέπεια.