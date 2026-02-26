Lenovo Universe: Η ΤΝ γίνεται εργαλείο παραγωγικότητας και στρατηγικής ανάπτυξης

«Μέσα από ισχυρές παγκόσμιες συνεργασίες έχοντας ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια συσκευών αλλά και υποδομών και λύσεων η Lenovo ηγείται της μετάβασης σε οικοσύστημα Hybrid και Agentic AI».

Αυτό τόνισε ο διεθύνων σύμβουλος την Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης στην ετήσια εκδήλωση «Lenovo Universe».Ο ίδιος επεσήμανε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μελλοντικό σενάριο αλλά πραγματικότητα. Μάλιστα , όπως είπε, η Lenovo φέρνει το «Smarter AI for All» στην πράξη, προσφέροντας πραγματική επιχειρησιακή αξία.

Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον επίτιμο καλεσμένο, κ. Ivan Bozev, VP – Regional General Manager CEE-CA, καθώς και ομιλίες από τους κ.κ. Βασίλη Καπενή, Infrastructure Solutions Group (ISG) Sales Manager, Greece and Cyprus, με τίτλο “Inference at Speed: Turn AI into Real-Time Outcomes”, Γεράσιμο Κοτσώνη, Channel Sales Manager, Greece and Cyprus, με τίτλο “The AI Workplace: Productivity that Follows You”, Βασίλη Παλαιολόγο, Enterprise & Public Sector Sales Manager, Greece & Cyprus, με τίτλο “Lenovo 360 in the AI Era: Deploy Fast. Scale Smart. Govern Always.”,

Διονύση Πετρόπουλο, Consumer Sales Manager, Greece and Cyprus, με τίτλο “Smarter AI for All: Personal AI Experiences on Lenovo Devices” και Κωνσταντίνο Καράμπελα, Service Delivery Manager, South Eastern Europe, με τίτλο “Win After the Sale: Support that Builds Loyalty”.

Μέσα από τις παρουσιάσεις τους ανέλυσαν πώς οι λύσεις της Lenovo επιταχύνουν το AI, ενισχύουν τον σύγχρονο χώρο εργασίας και διασφαλίζουν ταχύτητα ανάπτυξης, ευελιξία και αποτελεσματική διακυβέρνηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με πρακτικά παραδείγματα και εφαρμογές, ανέδειξαν πώς το AI μετατρέπεται σε εργαλείο καθημερινής παραγωγικότητας και στρατηγικής ανάπτυξης για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Ανακεφαλαιώνοντας ο κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης δήλωσε «Το όραμά μας για το “Smarter AI for All” επικεντρώνεται στην απελευθέρωση της δύναμης του AI, ώστε να φέρνουμε τον έξυπνο μετασχηματισμό σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής και προσωπικής ζωής μας. Με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο συσκευών, υποδομών και λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, η Lenovo είναι έτοιμη να στηρίξει οργανισμούς και επαγγελματίες, αλλά και τον κάθε έναν από εμάς στη μετάβαση στη νέα αυτή εποχή, προσφέροντας τα εργαλεία που ενισχύουν την παραγωγικότητα, τη δημιουργικότητα και την ανταγωνιστικότητα.»

Η κυρία Βικτώρια Λουπάκου, Marketing Manager Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, αναφερόμενη στο Lenovo Universe είπε:

«Το Lenovo Universe σχεδιάστηκε ως μια εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, υπερ-απόδοση και συναίσθημα. Θέλαμε οι συνεργάτες μας να δουν, αλλά κυρίως να βιώσουν, πώς το AI περνά από τη θεωρία στην πράξη. Μέσα από δυναμικά activations, παγκόσμιες συνεργασίες και το οικοσύστημα της Lenovo, αναδείξαμε την ηγετική θέση της Lenovo στην παγκόσμια και την τοπική αρένα τεχνολογίας.

Στην εκδήλωση η Lenovo τίμησε, όπως κάθε χρόνο, τις εταιρείες και τα πρόσωπα που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, αναγνωρίζοντας την απόδοση, την ανάπτυξη, τη συνεργασία και τη διαχρονική συνεισφορά.

Στα Lenovo Awards 2025 τιμήθηκαν Distributors και Partners που ενίσχυσαν δυναμικά την παρουσία της Lenovo στην αγορά, καθώς και Growth Partners οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη. Παράλληλα, απονεμήθηκε βραβείο Service Delivery Excellence για κορυφαία υποστήριξη και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, ενώ μέσω των Individual Recognitions αναγνωρίστηκαν πρόσωπα από το δίκτυο συνεργατών με σημαντικό αντίκτυπο. Η τελετή περιλάμβανε επίσης το Lifetime Achievement Award για πολυετή προσφορά στον κλάδο της τεχνολογίας, καθώς και τα Total Recognition Awards για τη στρατηγική συνεισφορά στην ενίσχυση και εξέλιξη του Lenovo brand.Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η αφιέρωση της τελετής στη μνήμη του Γιώργου Γεράρδου, τιμώντας τη διαδρομή και την παρακαταθήκη του στον χώρο της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας.

Με τα βραβεία distributors of the year τιμήθηκαν η Oktabit για την Ελλάδα και η AT Multitech Ltd για την Κύπρο. Ακόμη η Smart 4All International τιμήθηκε με το βραβείο Consumer Distribution Achievement. Με τα βραβεία Channel Partners τιμήθηκαν οι Active Computer Systems, η Κωτσόβολος, η ετιαρεία Newcytech Business Solution από την Κύπρο και η Stephanie Ltd , επίσης από την Κύπρο.